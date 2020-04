Hace unas semanas, Thalía Mallqui y el equipo peruano de lucha estaban en Canadá participando en un torneo clasificatorio a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que se disputó entre el 13 y 15 de marzo. Entonces, su retorno se vio perjudicado, ya que el gobierno peruano había decretado el cierre de fronteras por el coronavirus. Los luchadores nacionales se quedaron varados por un tiempo en el país norteamericano y ahora pasan la cuarentena obligatoria en un hotel limeño, lejos de sus familias.

Son tiempos difíciles para Thalía Mallqui y sus compañeros durante esta cuarentena. Mallqui, quien logró una medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Lima 2019, contó para el Instituto Peruano del Deporte(IPD) todos los detalles de esta complicada historia que vive por el COVID-19.

“En la embajada de Canadá nos dijeron que ellos habían comprado alimentos solo para su personal. No contaban con la presencia de nosotros, porque todo fue fortuito. Nosotros éramos 10 personas allá. No teníamos más presupuesto porque ya había acabado la competencia. Pero gracias a la gestión que realizó el IPD, la Federación de Lucha nos mandó dinero para poder solventar los días que estuvimos allá, también para poder alquilar el bus que nos llevó a Toronto y luego el retorno a Lima”, explica.

Thalía Mallqui: Medalla de bronce en Lucha 50 kg en los Juegos Panamericanos Lima 2019. (Foto: Alessandro Currarino / GEC)

Thalía ya está a punto de cumplir 15 días de cuarentena en un hotel limeño para poder regresar a su hogar. Mientras, estaba alejada de su familia. Sí, la verdad que los extraño, no los he visto todo este tiempo, pero igual hubiera hecho este aislamiento por seguridad de mis hijos y de mi familia. He estado en contacto en un lugar donde el virus ha estado más fuerte que en Perú”, dice al IPD.

La luchadora nacional comentó que no pasa sola la cuarentena y el monitoreo que le hacen en el hotel. “Estoy con mi compañera Janet Sovero, nos destinaron una habitación. Desde que hemos llegado solo salimos a hacer las pruebas, nada más. Nos llaman a la habitación para saber cómo estamos, si tenemos fiebre, dolor de cabeza”, cuenta.

Mallqui también explicó como esta situación ha afectado su rutina de entrenamientos diarios. “Una siempre está acostumbrada a entrenar en el colchón, el cuerpo siempre pide, pero no se puede. En el cuarto solo hacemos ligas, planchas, abdominales, algo nos inventamos. Afecta mucho en la preparación, no entrenar varios días, pierdes la resistencia. Entrenar en el colchón es súper importante. La técnica no se puede trabajar”, señala.

Pese a ello, Mallqui considera que las medidas del gobierno han sido adecuadas para enfrentar la pandemia. “Creo que el presidente Vizcarra tomó las decisiones correctas. No hay otra manera de controlar esto. Van a haber más contagiados porque hay gente que no toma conciencia. Esto es como jugar a la ruleta rusa. Si te da el virus no sabes si vas a superarlo o morir. Lo único que queda es obedecer, no solo por lo que diga el Presidente, sino por tu salud y porque amas su familia”, sentencia.

