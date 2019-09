The Best 2019: FIFA premió por primera vez al mejor once femenino de la temporada | VIDEO Fue la gran noche de Megan Rapinoe, que se alzó con el "The Best" a mejor jugadora del año tras conquistar el Mundial con Estados Unidos y que integró el once ideal de la temporada

The Best 2019: este es el primer once femenino premiado por la FIFA. (Foto: AFP)