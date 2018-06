The Strongest vs. Wilstermann: por el título del Torneo Apertura de Bolivia

The Strongest y Wilstermann jugarán en Sucre este miércoles (7:00 p.m. EN VIVO ONLINE vía Tigo Sports), en el tercer partido por el Apertura boliviano

