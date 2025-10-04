Jean Pierre Maraví Coppa
“Subí mi primera montaña a lo 10 años, fue mi regalo de cumpleaños”: Thomas Schilter, el peruano que escaló tres volcanes en 30 horas y desciende en parapente
“Subí mi primera montaña a lo 10 años, fue mi regalo de cumpleaños”: Thomas Schilter, el peruano que escaló tres volcanes en 30 horas y desciende en parapente

Con apenas 22 años, Thomas Schilter ha logrado lo que pocos podrían imaginar: en menos de 30 horas subió tres volcanes, recorrió más de 90 kilómetros y acumuló 5.500 metros de desnivel en solitario. El pasado fin de semana presentó el documental La Trilogía de los Volcanes, donde quedó registrado el esfuerzo, la fatiga y también la satisfacción de un reto que, más que deportivo, fue vital. En conversación exclusiva con El Comercio, el joven montañista cusqueño repasa los momentos más duros de la travesía, el valor de hacerlo sin asistencia, lo que significó ver su historia en la pantalla y los nuevos proyectos que ya empiezan a rondar en su cabeza.

