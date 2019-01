Tijuana vs. Atlante EN VIVO ONLINE vía Fox Sports: juegan por la Copa MX 2019

Tijuana vs. Atlante EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 2 del Grupo 1 de Copa MX en el Estadio Caliente, este martes 15 de enero, desde las 10:06 p.m. (hora peruana) y 9:06 p.m. (hora local). La transmisión estará a cargo de Fox Sports. Para ver fútbol en vivo, como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Tras haber descansado en la primera jornada, Tijuana se estrenará en la Copa MX en casa, frente a Atlante. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo por el torneo que involucra a equipos de Primera y de la Segunda División mexicana.

Tijuana vs. Atlante: horarios del partido



Ecuador - 10:06 p.m.

Perú - 10:06 p.m.

Colombia - 10:06 p.m.

México - 9:06 p.m.

Bolivia - 11:06 p.m.

Chile - 12:06 a.m. (miércoles 16 de enero)

Argentina - 12:06 a.m. (miércoles 16 de enero)

Uruguay - 12:06 a.m. (miércoles 16 de enero)

Paraguay - 12:06 a.m. (miércoles 16 de enero)

España - 12:06 a.m. (miércoles 16 de enero)

Jugadas las dos primeras fechas en la Liga MX, Tijuana no ha podido empezar de la peor forma el certamen. Los 'Xolos' perdieron 2-0 ante Chivas de Guadalajara y fueron goleados (3-0) por Tigres.

Tijuana urge de una victoria sobre Atlante, para darse una alegría en la semana del duodécimo aniversario de fundación del cuadro de Baja California.

Al igual que Tijuana, Atlante registra dos derrotas en sus dos últimos partidos. Los 'Potros de Hierro' fueron superados por Pachuca, en Copa MX, y por Correcaminos, en el Ascenso MX.