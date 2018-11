Tijuana vs. Morelia EN VIVO: chocan fuerzas este sábado (10:00 pm. EN VIVO ONLINE vía FOX Sports) en el Estadio Caliente por la fecha 16° de la Liga MX de México.

En Baja California, Morelia buscará los tres puntos para tentar un lugar en la liguilla final por el título. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo por Liga MX.

Tijuana vs. Morelia: horarios del partido



Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

México - 9:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Chile - 12:00 a.m. (domingo 11 de noviembre)

Argentina - 12:00 a.m. (domingo 11 de noviembre)

Uruguay - 12:00 a.m. (domingo 11 de noviembre)

Paraguay - 12:00 a.m. (domingo 11 de noviembre)

España - 4:00 a.m. (domingo 11 de noviembre)

Con 22 puntos y en la novena posición, Morelia está obligado a sumar de a tres para empezar a asegurarse un lugar en la siguiente instancia del torneo. En medio de la necesidad, el entrenador de la 'Monarquía', Roberto Hernández, dio un mensaje de confianza en conferencia de prensa previa.

"Nos jugamos el pase a la liguilla, queremos estar ahí y pelear por seguir avanzando. Creo que podemos lograr los seis puntos que faltan, es difícil, pero tenemos los argumentos necesarios para obtenerlos", señaló Hernández, que no podrá contar con el defensor Gabriel Achilier por suspensión.

Tijuana, que viene de tres derrotas consecutivas, ya no tiene chances de meterse en la próxima ronda del certamen. Los 'Xolos', decimoquintos con 16 unidades, solo buscarán despedirse con honor ante su gente.