Ver Boca Juniors vs. Estudiantes EN DIRECTO y gratis vía TNT y Fox Sports ONLINE

Boca Juniors vs. Estudiantes de La Plata se medirán por la sexta fecha de la Superliga Argentina, este domingo desde las 18:00 horas en el estadio La Bombonera.

Ten en cuenta que Depor te llevará el minuto a minuto del Boca Juniors vs. Estudiantes.

Boca Juniors juega la fecha 6 de la Superliga Argentina con la urgencia de lograr el triunfo que lo coloque nuevamente en lo más alto de la clasificación. Los dirigidos por Gustavo Alfaro saben que el duelo ante Estudiantes de La Plata es crucial, por eso alinearán a su mejor once, sin embargo en las últimas horas la suplencia de Carlos Tévez ante el ‘Pincha’ llamó la atención a los periodistas argentinos.

El ídolo del cuadro ‘xeneize’ esperaba que este duelo ante los de La Plata sea el de su reaparición en el equipo titular, pero no fue así. El ‘Lechuga’ Alfaro decidió dejarlo de lado, por lo que el ‘Apache’ sigue perdiendo terreno de cara a los duelos de semifinales de Copa Libertadores ante River Plate.

Boca Juniors llega a este duelo ante Estudiantes de La Plata tras igualar 0-0 ante River Plate en el superclásico. Los de Gustavo Alfaro se mantienen invictos en la presente temporada de la Superliga y sobre todo no han recibido goles en cinco fechas ya disputadas.

Por su parte, el equipo dirigido por Gabriel Milito, Estudiantes de La Plata, ha tenido un pésimo arranque en el fútbol argentino. El ‘Pincharrata’ solo ha conseguido dos triunfos y se ubica en el puesto 14, comprometido con la parte baja de la tabla de la Superliga Argentina.

El estratega de Estudiantes de La Plata no dio a conocer el equipo titular que iniciará el duelo este domingo ante Boca Juniors y destacó que " aún no definimos la formación, nos queda un entrenamiento y probamos distintas variantes. Hoy nos ocupa Boca, lo que pasó ya no se puede modificar. A pesar de las dificultades vamos con la ilusión de hacer un buen partido y ganar".

Boca Juniors vs. Estudiantes de La Plata | Posibles alineaciones:

Boca Juniors: Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Sebastián Villa, Iván Marcone, Daniele De Rossi, Emanuel Reynoso; Carlos Tevez y Franco Soldano.



Estudiantes: Mariano Andújar; Facundo Sánchez, Jonatan Schunke, Gonzalo Jara y Facundo Mura; Juan Fuentes, Enzo Kalinski e Iván Gómez; Ángel González, Federico González y Diego García.

Revisa los horarios del partido entre Boca - Estudiantes:

17:00 horas - Honduras, Puerto Rico

18:00 - México, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

19:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

20:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

00:00 horas - Reino Unido (del día lunes 16 de septiembre)

01:00 horas - España, Italia, Francia, Alemania (del día lunes 16 de septiembre)