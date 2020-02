El fútbol es un animal vivo; cambia todas las semanas, pero algunos de sus comportamientos siguen patrones, hábitos. Identificarlos permite leer el fútbol y, quizás, encontrar en los pequeños detalles las grandes tendencias. Por ejemplo:

1. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi no juegan el mismo torneo, pero mantienen a distancia su vieja pugna por la primacía mundial. Poco importa que el Barcelona esté en crisis, herido de aburrimiento, y que, a pesar de que Juventus lidera la Serie A a buen pie, es Ciro Immobile el ‘capocannoniere’; el aficionado necesita saber que el argentino ha anotado tres goles menos que el portugués de cara al dato que, en junio, determinará cuál de los dos tuvo una mejor temporada. La 2019-20 no ha sido especialmente amable para ninguno de los dos, aunque ‘CR7’ lleve la ventaja de haberse deshecho ya del Real Madrid, mientras que a Messi le aguarda una dura negociación de cara al que puede ser el último contrato de su carrera profesional. El Barcelona, engolosinado en la autorreferencia, falla en acompañar a un talento que hoy pareciera más interesante en el Liverpool.

2. Nadie piensa hoy que el mejor entrenador del mundo es Guardiola o Mourinho (ese sitial está reservado para Klopp), pero verlos enfrentarse produce un morbo que dura más de una década. La nostalgia es injusta porque ambos tienen más de 20 años de carrera por delante, pero produce una amarga añoranza verlos enfrentarse en una liga inglesa ya perdida para ambos. Esa malsana curiosidad, sin embargo, ha sido el principal ingrediente del encuentro entre el Manchester City y los Spurs. Es uno de los consuelos que deja un campeonato decidido medio año antes de que termine y al que habrá que buscarle interés, así sea rebuscando en los recortes del 2010.

3. Nolberto Solano ha conseguido una marca singular: decepcionar a quienes no tenían expectativas. Después del fiasco de los Panamericanos, existía una esperanza de reivindicación en el Preolímpico, pero la Sub 23 de Perú ha sido en Armenia tal como se la vio en San Marcos: desordenada, sin forma ni filo, incapacitada para aprovechar los talentos de los que dispone. Se esperaba que ‘Ñol’ aprendiera algo de la compañía de Gareca, pero el resultado revela que no tuvo ni plan ni carácter, ni motivación ni ideas. Este es el momento de asumir responsabilidades.

Nolberto Solano resaltó la reacción de Perú tras victoria. (Foto: GEC)

4. El fútbol no termina nunca: sin poder asimilar la aparición de Mbappé, un nuevo prospecto de crack toma por asalto la Bundesliga: Erling Braut Haaland. Tiene tres partidos con el Borussia Dortmund, y sus primeros siete disparos al arco fueron goles. Su récord se mide en minutos, ya no en partidos ni temporadas. Tiene 19 años (en nuestro país a la mayoría de jugadores de 23 años todavía se les considera prospectos y se pide tiempo para que maduren), mide 1.94 m y proviene de Noruega, uno de los países más futboleros del mundo. Una anotación al margen: ¡qué bien contrata el Dortmund! Jadon Sancho es otro fenómeno adolescente que está a punto de explotar.

El gol de Erling Haaland para el 2-0 del Dortmund ante Unión Berlín por Bundesliga. (Getty)

