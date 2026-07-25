Por Marco Quilca León

Karen Zárate Montenegro aprendió durante años a mirar el mundo a través de un visor. Como fotógrafa de El Comercio, recorrió pasillos del Congreso, coberturas políticas, entrevistas y acontecimientos que exigían paciencia, intuición y la capacidad de detectar ese instante preciso en el que una historia se revela. Trabajó en Perú 21 desde sus primeros días, colaboró con Somos, pasó por la revista Eva y luego integró durante años el equipo de fotógrafos de esta casa editora. Su oficio consistía en observar a los demás. Lo que no imaginaba entonces era que, décadas después, esa misma capacidad de observación sería la herramienta más valiosa para descubrir algo mucho más difícil de enfocar: sus propios miedos.

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