Los Juegos Olímpicos continúan haciendo vibrar al mundo entero y Caterine Ibargüen buscará revalidar su título en la final de Salto Triple. La colombiana es una de las candidatas para colgarse la medalla de oro de Tokio 2020 este domingo 01 de agosto.

Los inicios de la atleta de Antioquía fueron en las pruebas de velocidad, corriendo los 75 y los 150 metros lisos y los relevos del 4x50 o 4x75. Pero un dato poco conocido de Ibargüen es que ella alternaba el Atletismo con el Voley.

“Era muy buena jugando al voleibol. Me gusta mucho. Lo jugué durante ocho años, pero tuve que dejarlo cuando empecé a viajar por el atletismo”, explicó en una entrevista con World Athletics.

En 2018, fue elegida Atleta del Año por la Asociación Internacional de Federaciones de Atletismo (IAAF). En aquella premiación, la colombiana reveló que pensó dejar el Atletismo, pero afortunadamente reconsideró su decisión y hoy es una de las mejores deportistas que se verán en Tokio 2020.

Mejor marca

Caterine Ibargüen tiene su mejor marca en triple salto son los 15.31 metros conseguida en Mónaco en 2014 y mañana, en Tokio 2020, buscará quedarse con el oro y tentar romper su propio récord. No ha sido superada por ninguna compatriota, pero sí por la venezolana Yulimar Rojas por los 15.43.

Ibargüen fue la abanderada de la delegación de Colombia en Tokio 2020 junto al boxeador Yuberjen Herney Martinez Rivas. “Cuando me llaman y me dicen el tema de la abanderada no pude responder. Yo soy muy llorona, así que lloré y lloré mucho porque de verdad es un gran compromiso, pero es un honor porque contamos con un excelente equipo y cualquiera puede portar la bandera con el mayor orgullo. Que me hayan escogido a mí de verdad que me llena de gran motivación, de más compromiso y me dio una alegría inexplicable”, declaró previo a su competencia en los Juegos Olímpicos.

