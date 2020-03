Ser olímpico es el sueño de todo deportista, y hasta el momento 17 peruanos han logrado su cupo para Tokio 2020. Sin embargo, su preparación tiene algunos inconvenientes. El martes el Comité Olímpico Internacional (COI) comunicó que aún falta mucho tiempo para tomar una decisión de una posible postergación de los Juegos Olímpicos, por lo que alienta a los atletas "a continuar preparándose lo mejor que puedan”.

Justamente, es el entrenamiento de los deportistas peruanos el que se ha visto afectado por las medidas de aislamiento dictadas por el gobierno por el coronavirus. Los clasificados a los Juegos están cumpliendo con esa medida y, por ende, no pueden continuar con el plan de trabajo establecido.

SIN PODER REGRESAR

Uno de los primeros que ha sentido en carne propia esta medida es Pool Ambrocio. Logró su clasificación el último domingo en el Campeonato Panamericano en Canadá. Debido a la prohibición de ingresos de vuelos al Perú, él, junto a otros luchadores, se había quedado varado en Otawa. Felizmente, la embajada peruana los pudo hospedar en una casa, aunque están a la espera de poder regresar al país.

“La embajada nos está ayudando y nos ha puesto en una casa. También nos están dando alimentos”, cuenta Ambrocio. Pero el momento no borra la alegría de saberse olímpico. “Eso no quita nada. Igual estoy feliz, logré lo máximo que puede alcanzar un deportista”, comenta, aunque ahora espera que se mantenga la realización de los Juegos “así sea a fin de año, igual estaría bien”, sentencia.

“Le pido al presidente de la República, Martín Vizcarra, que nos ayude a regresar al Perú lo más pronto posible. Gracias a Dios no estamos mal. Tenemos la suerte de contar con la ayuda de la Embajada, pero de todas maneras extraño a mi hijo. Es algo preocupante para nosotros”, indicó por su parte Thalia Mallqui, una de las deportistas que se encuentra en Canadá.

AISLADO, SIN ARMAS

Si bien ya está en Lima, el tirador Nicolás Pacheco también vive la situación en carne propia. Él llegó el último domingo de Europa, por lo que está en aislamiento voluntario, ya que estuvo en Italia y España. “Todos debemos estar aislados”, explica, y agrega que igual no puede entrenar porque las canchas están cerradas.

El tirador, además, tiene un inconveniente más: tuvo que dejar su escopeta en Madrid porque no tuvo tiempo a embarcarla, ya que requiere un procedimiento especial para hacer el traslado. Mientras, acá en el Perú, debido a las medidas de aislamiento, no puede entrenar porque requiere hacerlo en un lugar especial. “Así de complicados estamos”, dice.

Nicolás Pacheco, medalla de bronce en Lima 2019. (Violeta Ayasta/GEC)

PREOCUPADOS POR EL CUPO

No es lo mismo que viven Inés Melchor y Wily Canchanya, maratonistas peruanos que estaban esperando las maratones de este año para lograr la marca olímpica. Sin embargo, estas carreras se han ido cancelando por las medidas contra el coronavirus y nuestros deportistas no han podido competir. “No podré competir en Hamburgo, Rotterdam o Dusseldorf. No hay otra alternativa por ahora”, enfatizó Wily en sus redes sociales. Inés, por su parte, sigue en esa tensa espera. “Por todo lo que está pasando es muy complicado para nosotros. No sabemos cuánto tiempo dure”, asegura.

Ellos se encontraban en Huancayo sin poder entrenar. Se van a quedar en casa realizando algunos trabajos para mantener su estado físico. Wily, por ejemplo, decidió volver a su pueblo natal para empezar a realizar trabajos base para continuar con su entrenamiento.

“Los estadios están cerrados. Nadie puede entrenar, así que estamos coordinando con el entrenador y otros deportistas para que cada uno haga ejercicios en sus casas para no perder la condición física”, indica Inés Melchor desde La Incontrastable.

PLAN PARA CASA

Quien también entrena en casa es Ariana Orrego. Si bien ella radica en Estados Unidos, en estos días se encuentra en Lima. La gimnasta nos cuenta que se quedará en casa “porque lo más importante es la salud de todos”, mientras realizará un plan de trabajo casero que le dicta su entrenador en coordinación con la Federación Peruana de Gimnasia.

Respecto a la realización de los Juegos, Ariana piensa que estos se pueden llegar a postergar. “Quizás para los últimos meses del año”, comenta. La deportista pide que todos puedan cumplir con el aislamiento social decretado por el gobierno porque los deportistas “deben dar el ejemplo quedándonos en casa”.

TRABAJOS EN EL CAR

En Arequipa, Mary Luz Andía también debe ingeniárselas. La marchista tuvo una reunión con los responsables del Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad Blanca y acordaron seguir todas las medidas de aislamiento. “Si bien no podré entrenar al 100%, seguiré en la medida que pueda para mantener mi condición física”, asegura.

El CAR les seguirá brindando alimentación y hospedaje y los atletas entrenarán en sus instalaciones. Ella también considera como lo mejor que se pasen los Juegos para fines de año.

EL PROBLEMA DEL CLIMA

La situación se complica para quienes tienen que entrenar fuera de casa, como la velerista María Belén Bazo. Ella está en el país luego de competir en el Mundial de Windsurf a inicios de mes y tenía programado un viaje a Palma para estos días, pero el campeonato se canceló. “Estamos en esas”, cuenta Bazo sobre la planificación de sus entrenamientos.

Ella se ha quedado en su casa en Paracas, así que quizás pueda entrenar un poco. Ante la consulta de si preferiría que se posterguen los Juegos hasta fines de año, reflexiona que se tendrían que analizar otros componentes. “No sé si sea posible por el clima. Sería invierno en Japón”, explica.

Las temperaturas en Tokio empiezan a caer entre octubre y noviembre. De superar los 20 grados puede llegar a 12 en diciembre. Ese es otro punto a tomar en cuenta por el COI para tomar futuras decisiones.

María Belén Bazo integra el programa ‘Vamos con Tokio’ del Instituto Peruano del Deporte. (Foto: IPD)

Ese es el panorama que se presenta para algunos deportistas peruanos clasificados a Tokio 2020 y para dos atletas que tenían planeado lograr el cupo en estos meses. El coronavirus ha afectado sus planes, pero no sus ánimos de representar al Perú.

Clasificado a Tokio 2020 Deporte Disciplina Kimberly García Atletismo Marcha Mary Luz Andía Atletismo Marcha Cristhian Pacheco Atletismo Maratón Gladys Tejeda Atletismo Maratón Stefano Peschiera Vela Standard Paloma Schmidt Vela Laser María Belén Bazo Vela Windsurf María Pia van Orrdt

Diana Tudela Vela 49er FX Alessandro de Souza Tiro Fosa Nicolás Pacheco Tiro Skeet Marko Carrillo Tiro Pistola 25m Luca Mesinas Surf Open Daniella Rosas Surf Open Royner Navarro Ciclismo Ruta Ariana Orrego Gimnasia Artística Pool Ambrocio Lucha 86kg