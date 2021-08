Quan Hongchan es una de las grandes y agradables sorpresas de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. La clavadista de China de 14 años obtuvo la medalla de oro en la prueba de plataforma de 10 metros para mujeres, superando ampliamente a su compatriota Chen Yuxi y otras rivales con más experiencia en el deporte.

Hongchan es la deportista más joven en Tokio 2020 y a pesar de su corta edad consiguió dos clavados perfectos con puntaje de diez de todos los jueces de la competencia de Clavados. Tras la victoria, admitió que los nervios le jugaron una mala pasada segundos antes de entrar a la piscina. “Estaba un poco nerviosa, pero no mucho, solo un poco”, dijo a periodistas.

Quan Hongchan no solo ya ingresó a la historia de Tokio 2020, también se convirtió en la segunda mujer más joven en ganar una medalla de oro. La primera fue su compatriota Fu Mingxia se hiciera con el título en los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, con tan solo 13 años.

Humildad ante todo

Como era de esperarse, Quan Hongchan recibió los elogios por parte de los especialistas y aficionados a los clavados, quienes la catalogaron como “prodigio de los clavados”. Sin embargo, la joven atleta descartó sentirse así. “No creo que sea una prodigio. No soy muy brillante. No me va bien en los estudios. Me haces todas estas preguntas y solo tengo la mente en blanco”, respondió.

En los últimos cuatro Juegos Olímpicos, Beijing 2008, Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020, China ha conseguido las medallas de oro en todas las pruebas de clavados femenino, mostrando un gran dominio en esa competencia. Hoy, el país asiático tiene a Quan Hongchan como su principal atleta que destacó en Tokio 2020.

