En el mundo del deporte ya se están evaluando todas las opciones para hacerle frente a la pandemia del nuevo coronavirus y no terminar tan perjudicados. El fútbol, por ejemplo, continúa en su proceso de adaptación a esta crisis mundial y en muchas ligas o clubes se está acordando la reducción salarial de los jugadores. Pero esa es una medida con la que muchos no están de acuerdo y Toni Kroos no es ajeno a ello.

Este lunes, la Serie A ya aprobó el recorte de un tercio(33,3%) del sueldo de los futbolistas si la competencia no se reanuda. En tanto, en España algunos equipos como el Barcelona, Atlético de Madrid, Espanyol y Alavés han tramitado un ERTE en su plantilla. Dicha medida no la ha aplicado el Real Madrid, pero aún no se descarta. Ante ello, Kroos manifestó su postura.

“Una bajada de sueldo es como una donación en vano o para el club. Estoy a favor de que se pague el salario completo y que cada uno haga cosas sensatas con él. A todos se les pide que ayuden donde sea necesario y hay muchos lugares donde es necesario”, opinó el mediocampista blanco en el podcast de SWR Sport.

De igual manera, el alemán mostró su preocupación por las repercusiones negativas que hay y habrá en el fútbol por la pandemia mundial. “Muchos clubes carecen de ingresos planificados. También depende de cuánto tiempo todo va a estar parado. Si, por ejemplo, el fútbol se vuelve a jugar en mayo, seguramente se encontrarán soluciones. Si se necesita parar hasta el invierno, puedo imaginar que algún club ya no lo hará. Eso cambiaría el fútbol tal como lo conocemos", explicó.

El ‘8’ del Real Madrid también se refirió a los efectos que tendrá esta pandemia en el próximo mercado de fichajes. “Es cuestionable si algunas sumas de dinero aún pueden pagarse. Creo que surgirán todos los problemas. Algunos más, otros menos. Tal vez esto no esté mal, porque todo se puso en un nivel un poco extremo", sentenció.

