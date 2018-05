Por: Marco Quilca



No usa zapatos, tampoco corbata ni lentes. Al contrario, se coloca pantalones cortos, medias largas y unos chimpunes Adidas de color blanco. Toni Kross es metódico, sensato, serio y meticuloso, entre otras cualidades. A simple vista, no parece ser un jugador para el Real Madrid. No gusta de las cámaras ni de excentricidades, no suele declarar fuera de tono. Él habla en el campo de juego. El balón es el canal y su idioma no son las gambetas, sino el pase. Es el mejor pasador de la liga española desde el 2014, año en que llegó al España.

En un fútbol actual, mucho más físico y rápido que antes, el alemán parece no estar en armonía. Toni prefiere el pase antes que un amague. Siempre bien ubicado, recibe con una pierna y suele ceder al compañero mejor situado con la otra. No importa si está a cinco metros de distancia o al otro lado del campo, el volante del Real Madrid logra poner el esférico donde él quiere. Y los números los avalan: en la final ante Liverpool, acertó 50 pases de 51 que dio en 30 minutos (un 98% de eficacia). Y durante toda la Champions League, 93,7%.

Kross es amante de la NBA. Quizás, ese es el motivo por el que acumula números tan desorbitantes. Cuando llegó al Real Madrid, un aproximado de 10 mil fanáticos estuvieron en las gradas presenciando su talento. Este año, dio aproximadamente un pase bueno por cada hincha que lo fue a ver.

También es fan de Roger Federer. Quizás es por ello que lo quiere igualar en títulos. Ha ganado cuatro Champions League (1 con Bayern Munich y 3 con el Real Madrid), una Copa del Mundo y decenas de títulos más (lleva en total 23).

Así es Toni Kross, un jugador con una frialdad temible a la hora de tomar una decisión en medio de un partido de alta exigencia. “Un estratega que todo técnico quisiera tener”, como señalaba su ex entrenador, Jupp Heiynckes. Crecido en las canteras del Bayern Munich, el mediocampista seguirá trabajando como lo hace siempre.

Seguirá pidiendo que le hagan chimpúnes Adidas antiguos. Esos que solo se fabrican para él. Seguirá perfeccionando su pase y, con esa calma propia que tiene, como 'El Profesor' de La Casa de Papel, seguro está pensando en su siguiente movimiento.