Tony Ferguson se siente “como el verdadero campeón” de peso ligero de UFC

En octubre del 2017, Tony Ferguson ganó el cinturón interino de peso ligero (70,3) de UFC después de someter a Kevin Lee en el tercer asalto.

En abril pasado, el ‘Cucuy’ debía enfrentar a Khabib Nurmagomedov, pero días antes del combate sufrió una lesión en la rodilla izquierda que lo dejó fuera de competencia por cinco meses.

Ahora Ferguson, de 34 años, regresa al octágono el sábado para pelear contra Anthony Pettis –otro ex campeón de la categoría– en el combate coestelar de UFC 229.

En ese mismo evento, Nurmagomedov –ahora dueño del título– expondrá el título contra Conor McGregor. Una victoria de Tony Ferguson podría convertirlo en el próximo retador.

El ‘Cucuy’, quien tiene una racha de 10 victorias consecutivas, habló en exclusiva con El Comercio sobre su recuperación, el retorno a la competencia y otros asuntos. Además, asegura que derrotará a su oponente “de la forma más rápida y sencilla posible”.



–El miércoles, usted dijo en una conferencia que se ve a sí mismo como un estudiante que siempre aprende. ¿Cuál cree que fue la lección más importante en estos meses, después de una lesión grave y no poder competir?

La mayor lección es estar siempre abierto y con voluntad de aprender. En este tiempo, tuve que seguir aprendiendo y, por ello, mi juego ha cambiado totalmente.

–¿Cree usted que fue injusto que le hayan quitado el título interino de la división después de su lesión?

Sentí como si ellos le hubieran quitado a mis hijos la comida de la mesa. Desafortunadamente, en esta industria nadie puede esperar, pero me siento como el verdadero campeón.

–Algunos peleadores y medios consideran que los títulos interinos desnaturalizan el significado de los cinturones. ¿Está de acuerdo con esa posición?

Pienso que si tienes un cinturón, tienes que defenderlo. No puedes sentarte dos años, como hizo Conor [McGregor], y retener un título. En ese caso, tienes que vacarlo. Pero ese no fue mi caso. Creo que Khabib debía pelear contra mí, porque yo era el campeón.

–Después de este período sin competir, ¿cómo le está yendo con el corte de peso para la pelea del sábado?

Después de la cirugía, tuve que cambiar mi vida y dejar algunos malos hábitos. Después de eso, recibí una llamada de alguien en UFC que me dijo: ‘Tony, pareces 10 años menor’. Y así es como me siento, como alguien 20 años menor y me estoy poniendo aún mejor.

–¿Es una posibilidad para usted competir en otra división de peso?

Sí, es posible, ¿cómo podría decir que no lo es? Pero no es lo que planeo para mi futuro ahora mismo. Primero quiero limpiar la división de los ligeros.

–Se habla acerca de la posibilidad de que UFC cree una nueva división en 74.84 kg (165 libras), ¿le interesa probarse ahí?

Soy alguien de la vieja escuela. Para mí ahora hay solo dos divisiones en las que competir: 70.3 kg (155 libras) o 77.1 kg (170 libras). Pero creo que la UFC es completamente diferente al boxeo, así que haremos lo que tengamos que hacer. Competiría en esa división incluso si no es mi intención hacerlo.

–Finalmente, ¿cuál es su pronóstico para su pelea del sábado contra Anthony Pettis?

Planeo ganarle de la forma más rápida y más sencilla, podría ser una sumisión o un nocaut técnico (TKO).