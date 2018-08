El partido entre Sporting Cristal y Universitario de Deportes marcará la jornada once del Torneo Apertura. El duelo, que se disputará en el Estadio Nacional, se realizará este sábado.

Precisamente uno de los protagonistas del que promete ser el duelo más atractivo es el líder del certamen, incluso, con un partido menos. Sporting Cristal le ganó a San Martín y se mantiene en lo más alto de la tabla, aunque seguido muy cerca por varios equipos.

El elenco rojinegro venció a Real Garcilaso y también se metió a la pelea por el primer lugar del Torneo Apertura. Ahora, Melgar (2°) visitará a Comerciantes Unidos, mientras que Alianza Lima (3°) chocará contra San Martín en Matute. Sport Rosario (4°) y Binacional (5°) se enfrentarán a Sport Huancayo y Unión Comercio, respectivamente.

Si por una lado Sporting Cristal buscará la victoria para seguir arriba, Universitario de Deportes está obligado a quedarse con los tres puntos para escalar posiciones y alejarse de los últimos lugares, que lo podrían complicar con el descenso a fin de año.

Sábado 4 de agosto



Sport Boys vs. Ayacucho FC

Estadio: Miguel Grau

Hora: 3:30 p.m.



Real Garcilaso vs. UTC

Estadio: Garcilaso de la Vega

Hora: 5:45 p.m.



Sporting Cristal vs. Universitario

Estadio: Nacional de Lima

Hora: 8:00 p.m.



Domingo 5 de agosto



Comerciantes Unidos vs. Melgar

Estadio: Carlos A. Olivares

Hora: 11:00 a.m.



Deportivo Municipal vs. Cantolao

Estadio: Miguel Grau

Hora: 1:30 p.m.



Alianza Lima vs. San Martín

Estadio: Alejandro Villanueva

Hora: 4:00 p.m.



Sport Rosario vs. Sport Huancayo

Estadio: Rosas Pampas

Hora: 6:15 p.m.



Lunes 6 de agosto



Binacional vs. Unión Comercio

Estadio: 25 de Noviembre

Hora: 3:30 p.m.