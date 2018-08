Torneo Apertura: Ayacucho FC solicitó a la Conar el uso del VAR

Ayacucho FC, mediante su presidente Rolando Bellido, le envió una carta a la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) solicitando ciertos ápices en torno a los arbitrajes en el fútbol nacional. 'Los zorros' piden que se retiren tres árbitros de la actividad profesional y se implemente el uso del VAR.

La misiva se dirige especialmente a Gian Marco Chiapperini, presidente de la CONAR, en la que menciona lo siguiente:

"Me dirijo a usted para saludarlo muy cordialmente y, a la vez, hacer extensiva mi denuncia pública a los árbitros Iván Chang, José Castillo y José Martínez en protesta de la nefasta acción en los partidos de la referencia (Ayacucho FC vs. Sporting Cristal y Ayacucho FC vs. Alianza Lima). Todos ellos, parcializados, han hecho mucho daño en 2 partidos claves de Ayacucho FC al hacernos perder categorícamente gracias a su participación, pues actuaron a favor de los equipos rivales", inició la misiva.



Tuvieron un arbitraje desastroso, incompetente, sucio, deshonesto y que a estas alturas no podemos permitir ni callar tanto cinismo que malogra el encuentro deportivo, generando reacciones, violencias y desazón. Responsabilizo a estos árbitros los daños ocasionados a nuestro club y, en ese sentido, no podemos competir y seguir trabajando. Los errores son humanos, pero no se debe direccionar para generar daños y violencias deportivas", añadió.

Luego precisó lo siguiente:



"-Primero: Solicito separación definitiva de estos malos árbitros, quienes vienen a direccionar partidos que generan mucho daño al fútbol peruano.



-Segundo: Exijo respeto a la población, hinchas y deportistas en general. No se puede aceptar tener árbitros corruptos, respeten a nuestros jugadores y comando técnico, los cuales han tenido su estima y su trabajo vulnerado con ese comportamiento arbitral. Nuestro grupo humano no se merece esos tratos, es injusto y buscaremos hacer respetar nuestros derechos.



-Tercero: Estas acciones dirigidas son insoportables, por lo que solicito que se implemente el VAR. Es mortificante que un árbitro no cobre jugadas claras. Les reitero, señores de la CONAR, que así no podemos convivir. Hagamos fuerza a la transparencia y limpieza deportiva".