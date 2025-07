José Manuel Quispe: El orgullo arequipeño que competía con sus amigos subiendo cerros y hoy es top 5 del ranking mundial de Trail Running

El Perú es tierra de atletas y José Manuel Quispe es otra prueba de ello. El arequipeño de 37 años acaba de ingresar al top 5 del ranking general del Merrell Skyrunner World Series y eso lo convierte en uno de los mejores de su disciplina a nivel mundial. En El Comercio pudimos conversar con él y conocer aquella historia que inició en Ayahuasi, Arequipa, hace varios años.

José Manuel Quispe.

Top 5 mundial

En lugar de una pista atlética, José Manuel Quispe conoció los cerros, el polvo y el aire como sus acompañantes al descubrir el atletismo. Para ser exactos, fue en Ayahuasi, Arequipa, donde el peruano comenzó a convertirse en uno de los mejores corredores de montaña del mundo.

Desde niño, José Manuel estaba inquieto por la destreza física. No solo por las largas caminatas que tenía junto a su padre, sino también por practicar fútbol, el deporte que hasta ahora le apasiona. Con los años, una vez que iba ingresando a la adolescencia, empezó a correr como parte de su vida cotidiana y se convirtió en uno de sus pasatiempos favoritos. Mejor aún si no era sobre superficies sencillas.

“Competía con mis amigos en Ayahuasi para ver quién llegaba primero a la cima del cerro o quién resistía más subiendo pendientes. Esa fue mi primera conexión con el trail, aunque en ese momento no lo sabía. Con el tiempo, me fui dando cuenta de que tenía una capacidad especial para correr en altura, y en 2018 decidí tomarlo con mayor seriedad y empezar a competir de forma profesional. Desde entonces, el trail running no solo es mi deporte, sino también mi forma de vida”, nos comenta José Manuel, atlética élite de Merrell, a El Comercio.

A más 3,500 metros sobre el nivel del mar, José Manuel encontró en la montaña una forma de desarrollar sus habilidades como atleta y en cada zancada, también disfrutaba y valoraba más de dónde venía y su identidad.

“Mi lugar favorito siempre será Ayahuasi. No solo porque es mi hogar, sino porque sus montañas me han formado. Cada ruta en sus alturas es un desafío distinto y un entrenamiento real. Siento que correr ahí me conecta con mis raíces y me fortalece tanto física como emocionalmente”, comenta José Manuel.

José Manuel Quispe.

A día de hoy, con 37 años, el nombre de José Manuel ya no solo está en Ayahuasi, sino en las competencias inernacionales de trail running. Este 2025, el atleta peruano ha logrado posicionarse como parte del top 5 en el ranking general del Merrell Skyrunner World Series, un circuito que reúne a la élite mundial de trail running.

“Estar en el top 5 del mundo es un sueño hecho realidad. Me siento muy feliz y agradecido porque sé todo el esfuerzo, sacrificio y constancia que hay detrás. Representar al Perú a ese nivel es un orgullo y también una gran responsabilidad”, agrega el atleta peruano.

Cabe destacar que, a lo largo de su carrera, José Manuel ha logrado alcanzar el tercer lugar del exigente Thatali Run to Sky de Turquía, y también el título de campeón en la Cordillera Blanca Skyrace el año pasado. A raíz de estas competencias, el peruano es uno de los atletas más sólidos y prometedores del circuito.

José Manuel Quispe.

“Convertirme en atlética élite de Merrell no solo representa un apoyo material, sino también un respaldo emocional, estar acompañado en el camino, sentir que alguien cree en ti hace toda la diferencia”, agrega José Manuel en tanto a qué tan importante ha sido el apoyo de la empresa privada.

Ahora, sabiéndose uno de los mejores del mundo en trail running, José Manuel Quispe indica que continuará preparándose para seguir destacando dentro del circuito mundial: “Mi objetivo inmediato es clasificar a la gran final del circuito mundial y cerrar el año entre los cinco mejores del planeta. Y más allá de eso, mi gran meta es convertirme en el número uno del mundo en 2026. Sé que no es fácil, pero entreno cada día con esa visión".

