Vélez vs. Aucas EN VIVO ONLINE | Sigue el partido por la primera ronda de la Copa Sudamericana 2020 que se disputará este martes, desde las 7:30 de la noche (hora peruana), en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda de Chillogallo. La transmisión estará a cargo de DirecTV Sports.

Vélez Sarsfield de Luis Abram intentará sellar su pase a la segunda ronda del certamen cuando visite la altura de Quito, donde le espera un Aucas golpeado por un mal inicio en el torneo local. El duelo de vuelta entre ambos equipos, a 2.850 metros sobre el nivel del mar, se disputará en el sur de la capital ecuatoriana.

Aucas vs. Vélez | Horarios:

18:30 horas - México

19:30 horas - Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos

20:30 horas - Venezuela, Bolivia

21:30 horas - Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile

00:30 horas del miércoles - Reino Unido

01:30 horas del miércoles - España, Alemania, Italia, Francia

En el partido de ida de la primera fase disputado en Buenos Aires, los ‘orientales’ cayeron 1-0, con lo que quedó abierta la posibilidad para los ecuatorianos de dar la vuelta al marcador y avanzar a la segunda fase Sin embargo, dos derrotas seguidas empañan la voluntad del equipo.

El estratega del ‘fortín’, Gabriel Heinze, prefiere no ocuparse de factores externos a su equipo, por lo que la altura de la andina ciudad de Quito le tiene sin cuidado. “Les dije a mis jugadores que es un partido de fútbol y hay que jugarlo. Lo externo queda en otro lado. No todos reaccionan igual a los efectos de la altura. En base a eso, no modificamos la preparación”, señaló el DT en la víspera del compromiso definitorio.

Heinze, cuyo equipo marcha noveno entre 24 equipos en la Superliga argentina, apuntó que “cada partido es una batalla en la cual hay que dar exámenes”. Su prueba de fuego será el martes ante su compatriota Máximo Villafañe que dejó las formativas de Aucas para dirigir al plantel principal.

Con un equipo que “está cada vez mejor”, Heinze medirá fuerzas con el ‘ídolo del pueblo’ en su intento por recuperar el brillo de antaño que llevó a Vélez Sarsfield a ser campeón de la Copa Libertadores en 1994 y de la Recopa Sudamericana en 1997.

Vélez cuenta con ventaja sobre Aucas tras imponerse por la mínima (1-0) en el duelo de ida que se disputó hace una semana en Liniers. (Foto: AFP)

De los últimos cotejos que ha disputado Vélez, el timonel destacó que le gustó “el equipo a nivel posicionamiento, en recuperación, en los riesgos que asumió” en la cancha.

La derrota que sufrió Aucas en Buenos Aires no es la única que ha tenido en las últimas semanas. Los ecuatorianos El Nacional y Delfín echaron sal en la herida que dejó Vélez al imponerse a los ‘orientales’ en su feudo. ‘Papá’ perdió 1-0 en un amistoso contra El Nacional y en su debut en la Liga 2020 de Ecuador fue derrotado 2-1 por el campeón Delfín.

La derrota en el inicio del campeonato ecuatoriano de fútbol dejó a Aucas en el puesto 15 entre 16 equipos. Pese a los resultados que han obtenido, los jugadores de Aucas destacan el equipo que ha conformado Villafañe.

“En Aucas existe mucha experiencia y juventud, hay una mezcla importante en el equipo”, dijo el delantero Luis Miguel Escalada, según declaraciones difundidas por equipo en su portal web. Villafañe señaló, por su parte, que está “afianzado el funcionamiento (del equipo) de a poco”.

Aucas vs. Vélez | Posibles alineaciones:

Aucas: Damián Frascarelli - Jhon Espinoza, Tomás Oneto, Alejandro Manchot, Carlos Cuero - Edson Rodríguez, Alejandro Frezzotti, José Cazares, Víctor Figueroa - Carlos Arboleda y Edson Montaño. DT: Máximo Villafañe.

Vélez: Lucas Hoyos - Tomas Guidara, Lautaro Giannetti, Luis Abram, Braian Cufré - Gastón Giménez, Pablo Galdames, Marcos Enrique, Thiago Almada - Ricardo Centurión y Maximiliano Romero. DT: Gabriel Heinze.

