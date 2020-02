Más de 50 extranjeros dirán presente en el Brasileirao cuando empiece el próximo tres de mayo, y hasta el momento, cuatro peruanos serán parte de uno de los torneos más luchados de Sudamérica. Entre los 20 equipos que disputan el certamen, cuatro tendrán a un representante nacional en sus filas.

TRES EXTREMOS EN EL REINO DE LOS DELANTEROS

A la espera de lo que pase con la situación de Christian Cueva en Santos –denunció ante la FIFA falta de pagos para poder rescindir contrato-, Paolo Guerrero (Inter), Fernando Pacheco (Fluminense), Alexander Lecaros (Botafogo) y Kevin Quevedo (Goias) tendrán acción en el certamen. De hecho, sus equipos ya vienen disputando los torneos estaduales, previos a la Serie A.

La coincidencia entre estos cuatro nombres, es que todos son atacantes y los tres que llegaron a Brasil este año son extremos, difícil puesto en un fútbol los futbolistas se destacan en ese puesto, y como laterales. Pero tendrán que ganarse un puesto.

Son 53 extranjeros que militan hasta el momento en los equipos que disputarán la Serie A. De ellos, solo 13 son delanteros y solo 7 juegan por las bandas, es decir, son extremos. Entre ellos están los tres peruanos.

El mercado brasileño no contrata muchos atacantes de fuera, ya que se abastece mucho de sus divisiones menores para ese puesto. En un equipo pueden haber muchos delanteros y gran parte de ellos son Sub 20. Son las figuras que luego venden a Europa. Flamengo, por ejemplo. El actual campeón del Brasileirao cuenta con diez atacantes. Al goleador Gabriel Barbosa (23 años), sumaron a los repatriados locales Pedro (22) y Pedro Rocha (25). Se mantiene el colombiano Orlando Berrío (28), Vitinho (26) y Bruno Henrique (29). Los otros cuatro son, Lincoln (19), Lucas Silva (22), Michael (23) y Lázaro (17). Detrás de ellos, existen otros seis Sub 20 que pueden pelear el puesto.

En el caso de Pacheco en Fluminense, con sus 20 años, tendrá que luchar el puesto entre una nómina de diez delanteros donde solo supera en edad a un jugador. En el caso de Lecaros, la media de los atacantes de Botafogo es de 18 años debido a la crisis en la que vive en club –que no clasificó a ningún torneo internacional.

Nacionalidades Puestos Delanteros 53 extranjeros

13 argentinos

10 colombianos

10 uruguayos

5 peruanos

3 ecuador

4 paraguayos

2 venezolanos

2 chilenos

1 costarricense

1 español

1 japonés

1 mexicano 1 Arquero

16 defensas

23 volantes

13 delanteros 6 centrodelanteros

7 extremos (tres de ellos peruanos)

EL RETO DE LOS PERUANOS

Pacheco dejó Cristal para sumarse al Fluminense hace una semana y el último domingo tuvo oportunidad de debutar en el Maracaná, aunque apenas tuvo unos minutos en la goleada de 3-0 sobre el Botafogo.

El extremo llegó al cuadro de Río de Janeiro en enero y confirmó que los brasileños no se equivocaron con su participación en el Preolímpico Sub 23, donde pese a la mala actuación del seleccionado nacional, fue la figura del equipo. Con su participación en los amistosos de la Bicolor y los registros de lo que hizo en el 2018 e inicios del 2019, tuvo la oportunidad de emigrar, ya que en la segunda parte del año pasado, Manuel Barreto lo relegó al banco de suplentes y no fue parte de Lima 2019 por una lesión.

Ya Kevin Quevedo fue anunciado en el Goias -solo falta la presentación oficial-, y así cumplirá el sueño de emigrar. Ya el atacante ha demostrado sus cualidades en un campo de juego, falta que lo complemente con el compromiso con la profesión. Ya el técnico de Goias Ney Franco ya restado importancia a sus indisciplinas. “Hubo un problema solo con el equipo Sub-23. No tiene toda esa historia de la que están hablando. Consultamos con varios periodistas peruanos antes de llegar a un acuerdo con el jugador”, declaró.

Quevedo cerró el 2019 con 27 goles en el torneo local, siendo una de las figuras de Alianza Lima. Se esperaba verlo en el Preolímpico para que luego emigre a un club de más nivel, pero una indisciplina lo sacó del equipo.

Kevin Quevedo jugará en Goias de Brasil

El caso de Alexander Lecaros sí sorprendió a propios y extraños. El cusqueño dejó Real Garcilaso, que demoró en renovarle contrato, y se marchó al Botafogo, donde el domingo apareció en banca en el duelo ante Fluminense.

Pese a marcar un solo gol en el año, dio cuatro asistencias. Tiene buen juego por las bandas con el que espera convencer a quien sea el nuevo técnico de Botafogo, ya que Alberto Valentim fue cesado tras la goleada ante el ‘Flu’.

ACTUALIDAD DE SUS CLUBES

En los estaduales, el Fluminense de Pacheco clasificó a las semifinales del Torneo Carioca, donde enfrentará al Flamengo de Paolo Guerrero. En este certamen, el Botafogo de Lecaros quedó fuera de la lucha al ser tercero en el grupo A y solo avanzaban los dos primeros.

El Goias, de Quevedo, marcha firme en su mira de la fase final del Torneo Goiano. Es segundo en el grupo B tras cinco de las doce jornadas.

Los extranjeros Nacionalidad Puesto Flamengo

De Arrascaeta

Robert Piris

Richard Ríos

Orlando Berrío

Uruguay

Paraguay

Colombia

Colombia

Volante

Volante

Volante

Delantero Santos

Felipe Aguilar

Christian Cueva

Carlos Sánchez

Yeferson Soteldo

Brayan Ruiz

Fernando Uribe

Colombia

Perú

Uruguay

Venezuela

Costa Rica

Colombia

Defensa

Volante

Volante

Volante

Volante

Delantero Palmeiras

Gustavo Gómez

Matías Viña

Ivan Angulo

Paraguay

Uruguay

Colombia

Defensa

Defensa

Volante Gremio

Walter Kannemann

Luis Orejuela

Argentina

Colombia

Defensa

Defensa Sao Paulo

Robert Arboleda

Juanfran Torres

Ecuador

Español

Defensa

Defensa Internacional

Victor Cuesta

D’Alessandro

Damian Musto

Martín Sarrafiore

Paolo Guerrero

Argentina

Argentina

Argentina

Argentina

Perú

Defensa

Volante

Volante

Volante

Delantero Corinthians

Bruno Méndez

Angelo Araos

Víctor Cantillo

Mauro Boselli

Uruguay

Chile

Colombia

Argentina

Defensa

Volante

Volante

Delantero Vasco da Gama

German Cano

Argentina

Delantero Fluminense

Michel Araujo

Fernando Pacheco

Uruguay

Perú

Delantero

Delantero Botafogo

Roberto Fernández

Federico Barrandeguy

Joel Carli

Keisuke Honda

Alexander Lecaros

Paraguay

Uruguay

Argentina

Japón

Perú

Arquero

Defensa

Defensa

Volante

Delantero Atlético Mineiro

Lucas Hernández ]

Juan Cazares

Ramón Martínez

Rómulo Otero

Dylan Borrero

Franco di Santo

Uruguay

Ecuador

Paraguay

Venezuela

Colombia

Argentina

Defensa

Volante

Volante

Volante

Volante

Delantero Paranaense

Josue Cuero

Luis González

Juan Boselli

Colombia

Argentina

Uruguay

Defensa

Volante

Delantero Goias

Ignacio Jara

Juan de Dios Pintado

Daniel Bessa

Daniel Villalva

Kevin Quevedo

Chile

Uruguay

México

Argentina

Perú

Volante

Volante

Volante

Delantero

Delantero Fortaleza

Juan Quintero

Mariano Vásquez

Colombia

Argentina

Defensa

Volante Bragantino

Leonardo Realpe

Ecuador

Defensa Sport Recife

Lucas Mugni

Leandro Barcía

Argentina

Uruguay

Defensa

Delantero Ceará, Bahía, Coritiba y

Atlético Goianiense no tienen extranjeros

