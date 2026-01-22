Tres jugadores de Alianza Lima denunciados por abuso sexual, según medio argentino

El noticiero argentino Otra Mañana, emitido por el canal A24, informó este jueves que los jugadores peruanos Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña, han sido denunciados por presunto abuso sexual ante la justicia argentina, por una joven de 22 años. Según pudo conocer El Comercio, luego de tomar conocimiento de la denuncia, dirigentes de Alianza Lima optaron por coordinar qué medidas tomar frente a la investigación y en las próximas horas emitirán un comunicado.

De acuerdo a lo que indica el medio internacional, la mujer, quien es de nacionalidad argentina, acusa a los tres jugadores de haber abusado de ella durante la estancia del equipo en Montevideo (Uruguay), en el marco de la gira que hizo Alianza para participar de la Serie Río de la Plata 2026.

La información sostiene que el caso ya está en manos de la justicia de Argentina: “La presentación judicial fue realizada en las últimas horas ante el Juzgado Criminal y Correccional a cargo del juez Rabione. Según se informó,la denunciante explicó que el temor, la confusión y el hecho de encontrarse en otro país influyeron en su decisión de no denunciar en Montevideo”, señala la página web del medio.

“Una vez en la Argentina, la joven fue atendida primero en un hospital de San Isidro y luego en el Hospital Muñiz, donde se le practicaron estudios médicos”, agrega.

Hasta el momento no se ha difundido un pronunciamiento oficial ni de los jugadores involucrados ni del club Alianza Lima respecto a las acusaciones.