Los boxeadores Deontay Wilder y Tyson Fury tuvieron que ser separados este miércoles antes de su combate del sábado por el título de los pesos pesados, ya que los ánimos se desbordaron en su explosiva rueda de prensa previa.

Fury y Wilder, campeón de los pesos pesados del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), se enfrentarán en un combate de alto nivel en el Staples Center de Los Ángeles con la posibilidad de que el vencedor acceda a una pelea de unificación.

Después de intercambiar provocaciones verbales ante los reporteros, los dos púgiles invictos se encararon visiblemente enojados, con la amenaza de que los insultos derivaran en una batalla campal.

El apodado 'Rey Gitano' intentó descentrar a Wilder, aparentemente mucho más enojado que Fury, quien se ha recuperado de una depresión y el abuso de drogas para retar al campeón estadounidense (40-0, 39 nocauts), al que aseguró ganaría por KO.

"Os lo digo ahora: noquearé a Wilder el sábado por la noche", avanzó Fury. "El sábado por la noche, todo el mundo lo conocerá como la persona a quien Fury dejó fuera de combate. Su arrogancia no es genuina, es falsa, una burla y un fraude. Lo miro y no veo a un hombre malo, veo a un farsante".

Tyson Fury vs. Deontay Wilder: así fue el tenso careo de los 'pesos pesados' que casi termina a los golpes. (Video: YouTube/Foto: AFP)

-'No es una batalla de culturas'-



Wilder, por su parte, arremetió enojado contra Fury cuando los dos se encararon sobre el podio, sacando a relucir sus respectivos orígenes en una explosiva discusión.

"¿Dices que tu gente ha estado peleando durante 200 años? Mi gente ha estado luchando durante 400", comentó Wilder sobre Fury, descendiente de irlandeses.

Fury, algo más distendido, dijo que creía haber molestado a Wilder. "Se ve muy nervioso. No inicié todo eso. Su equipo está nervioso porque saben que va a perder", opinó.

"Sabe que no puede vencerme, así que está tratando de afectarme emocionalmente. Siente la necesidad de gritar y gritar y todo eso".

Fury se distanció de las sugerencias de que el choque del sábado podría tener una dimensión racial a raíz de los comentarios de Wilder.

"No creo que debamos llevar esta lucha a una batalla de razas, de culturas o todo eso", dijo Fury. "Estamos luchando por el campeonato más caballeroso y preciado del mundo. Él instigó todo eso. No me levanté y empecé a gritar y gritar en su cara".



