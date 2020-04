El mayor impacto negativo del coronavirus en el fútbol ha sido la suspensión de los dos torneos más importantes de Europa: la Champions League y la Europa League. Una de las medidas fue jugar los partidos a puertas cerradas, pero no resultó. Ya no había sentido del espectáculo y el COVID-19 afectó a algunos futbolistas. Entonces, el freno era necesario y obligatorio. Ante ello, la UEFA ya puso una fecha límite para culminar ambas competencias.

En una entrevista con la cadena alemana ZDF, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, habló sobre el posible destino de las competiciones europeas y determinó el plazo máximo para poder finalizarlas. Además, también dejó abierta la posibilidad de variar el formato, dependiendo de su viabilidad.

“Se puede jugar con el sistema actual o hacerlo a un solo partido con sorteo entre jugar en casa o fuera o en campo neutral. Por ahora es sólo teórico que se pueda jugar una ‘final a ocho’ o una ‘final a cuatro’. El 3 de agosto debe estar todo acabado, tanto Champions como Europa League”, señaló.

Para ello, la UEFA ya está analizando todas las opciones y escenarios posibles para reanudar el espectáculo. “Tenemos diferentes planes para reiniciar la Champions y la Europa League en mayo, junio, julio o si no volvemos a jugar. Existe un grupo de trabajo entre UEFA, ligas y clubes. Si las autoridades no nos permiten jugar, no podremos hacerlo. Dependemos de los Gobiernos nacionales. De todas formas es mejor a puerta cerrada y con televisión, el fútbol es lo que la gente quiere”, comenta

Siguiendo esa línea, Ceferin considera que lo más importante es la salud ante todo. “La única decisión equivocada sería jugar de forma que se pusiera en riesgo la salud de jugadores, aficionados, árbitros...Pero si es seguro y la salud no está en peligro no veo problema. El deporte trae energía, necesitamos el deporte. La gente está nerviosa y ansiosa. El fútbol es una industria seria, importa a las personas, aunque los superstars en estos momentos son los médicos y las enfermeras”, señaló.

Cabe señalar que aún faltan disputarse la mitad de partidos de vuelta de los octavos de final en la Champions League. En cuanto a la Europa League, faltan completarse todos los encuentros de vuelta de los octavos de final más la ida del Inter de Milán-Getafe y Sevilla-Roma, que también fueron suspendidos. Así, la acción podría volver en cualquier momento y el calendario estaría apretado hasta el 3 de agosto.

