A falta de ratificación oficial, la Liga de Bélgica ha dado por terminada su temporada y Brujas se convirtió en campeón. Esta decisión fue tomada por el consejo de administración del campeonato y tiene el apoyo de los equipos, pero a quien no le gustó esta medida es al presidente de la UEFA, Aleksander Ceferín quien los tildó de insolidarios y advirtió que su participación en las próximas competiciones europeas se convertirá en una duda.

”Yo creo que ese no es el camino. La solidaridad no es algo en una sola dirección. No se puede pedir ayuda y después tomar por propia cuenta la decisión que sea”, dijo Ceferin al canal ZDF de Alemania. Los belgas fueron los primeros en cancelar su torneo e incitan a las otras ligas para apurar la decisión de culminar la temporada.

Ceferin considera algo precipitada la decisión y amenazó con otras sanciones: “Tengo que decir que los belgas y otros que tal vez estén pensando en algo parecido ponen en peligro su participación en las competiciones europeas la próxima temporada”. Si se opta por respetar el rango de clasificaciones con Bélgica, Brujas irá directo a la UEFA Champions League al ser declarado como campeón. El segundo lugar le pertenece a Gent y jugará la previa del máximo torneo continental. Charleroi y Antwerp disputarán la UEFA Europa League.

Brujas fue declarado como campeón de la temporada 2019-2020 de la liga de Bélgica. (Foto: EFE)

El esloveno piensa que, pese a la pandemia, el fútbol podrá reanudarse en los próximos meses. Julio o agosto sería el límite aunque se tenga que recurrir al juego a puertas cerradas. ”El fútbol sin espectadores no es lo mismo que el fútbol con espectadores, pero en todo caso es mejor que haya fútbol sin público y que se pueda ver en televisión a que no haya fútbol”, concluyó.

Advertencia para otras ligas

Desde el máximo ente de Europa, se busca llegar a una ecuanimidad con las demás ligas para poder hacer un torneos uniformes y por eso que ante esta medida se busca “evaluar el derecho de los clubes a ser admitidos a las competiciones de la UEFA para la temporada 2020/21, de acuerdo con las normas de competición aplicables”.

La posibilidad de finalizar los torneos no ha corrido en las corrido en las cinco ligas grande de Europa -Alemania, Inglaterra, España, Italia y Francia- y por ello aún no toma fuerza. Sin embargo, sumado a Bélgica, en Holanda grandes clubes -Ajax, PSV Eindhoven, AZ Alkmaar- solicitaron a la federación de su país decretar el fin.

