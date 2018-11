UFC 230 EN VIVO vía FOX Action: sigue todas las incidencias del espectacular evento desde Nueva York

UFC 230 se realizará este sábado (7:00 pm. EN VIVO ONLINE vía FOX Action) desde el Madison Square Garden de Nueva York. La batalla de fondo será la lucha entre Daniel Cormier vs. Derrick Lewis por el Título Peso Pesado Ultimate Fighting Championship.

Una gran jornada de MMA se vivirá este sábado en Nueva York. La UFC 230 se realizará en el Madison Square Garden teniendo como momento central el combate entre Daniel Cormier vs. Derrick Lewis por el Título Peso Pesado Ultimate Fighting Championship.

También habrán atractivos duelos. Casi todos involucran a luchadores del peso mediano. En ese sentido, al octágono ingresarán Chris Weidman vs. Ronaldo Souza.

Otras peleas del peso mediano también son David Branch vs. Jared Cannonier, Karl Roberson vs. Jack Marshman y Derek Brunson vs. Israel Adesanya.

