Max Holloway vs. Brian Ortega EN VIVO ONLINE: evento en el Scotiabank Arena de Toronto este sábado desde las 20:00 horas (hora local, 8:00 pm. hora peruana) y por transmisión de Fox Sports Action.

Aleksandar Rakic comenzó el evento en Toronto con todo su arsenal de golpes para ganar el primer combate de la noche en solo un round frente a Clark.

"The tide has TURNED!"



Aleksandar Rakic defies adversity with a FIRST round finish! #UFC231

En el segundo combate, Diego Ferrerira venció por TKO a Kyle Nelson. Cabe destacar que fue el debut del perdedor, quien lució bien, pero no fue suficiente.

Dhiego Lima sorprendió al Scotiabank Arena, casa de los Toronto Raptors, venció con un increíble KO a Laprise en el medio del octágono ante la algarabía de su cuerpo técnico.

En la última pelea del UFC Fight Preliminares, el local, Brad Katona venció a López, aumentando su récord a un 9-0 en la UFC.

En el inicio de las preliminares televisadas, el crédito local canadiense, Elias Theodorou venció por decisión de los jueces a Eryk Anders.

Por decisión unánime, Jessica Eye derrotó a Katlyn Chookagian en una pelea muy técnica entre ambas.

En la siguiente pelea, el brasilero Gilbert Durinho venció en una gran pelea a Aubin-Mercier.

En la última pelea antes de la main card, Nina Ansaroff venció a Gadelha en una muy buena pelea.

La primera pelea del Main Card tuvo uno de los mejores momentos de la noche: Thiago Santos venció a Jimy Manuwa con un impresionante KO.

El canadiense Mean Hakeen venció a Kyle Bochniak en la segunda pelea del main card.

En la pre preliminar al main event, Gunner Nelson sorprendió al mundo tras someter al brasilero Alex Oliveira con una genial llave de rendición.

Este viernes se hizo oficial la pelea entre Max Holloway vs. Brian Ortega, el estelar de la UFC 231 por el título de la categoría peso pluma luego de que ambos competidores llegaran al peso reglamentario para disputar el combate en Toronto.

Después de muchos episodios que postergaron esta pelea, estelar en el UFC 231, Max Holloway vs. Brian Ortega se verán las caras en una lucha bastante esperada porque se trata de las dos estrellas jóvenes de la marca. Luego de varios meses, se verán para el cierre del año.

Otra pelea que causa gran interés es la de Valentina Shevchenko contra Joanna Jędrzejczyk. La peruana buscará ganar su primer cinturón de la UFC en una lucha por el título vacante peso gallo contra la polaca Joanna Jędrzejczyk, quien ya ha sido campeona una vez.

Esta jornada de UFC 231 estará de candela con dos títulos en juego. No puedes perdértelo.

Main Card



Título peso pluma: Max Holloway (c) vs. Brian Ortega

Título vacante pero gallo: Valentina Shevchenko vs. Joanna Jędrzejczyk

Alex Oliveira vs. Gunnar Nelson

Hakeem Dawodu vs. Kyle Bochniak

Jimi Manuwa vs. Thiago Santos

Luchas preliminares



Cláudia Gadelha vs. Nina Ansaroff

Olivier Aubin-Mercier vs. Gilbert Burns

Katlyn Chookagian vs. Jessica Eye

Elias Theodorou vs. Eryk Anders

Otras peleas



Brad Katona vs. Matthew Lopez

Chad Laprise vs. Dhiego Lima

Carlos Diego Ferreira vs. Kyle Nelson

Devin Clark vs. Aleksandar Rakić