UFC 231 EN VIVO ONLINE vía FOX Sports Action: Max Holloway vs. Brian Ortega luchan por el título Peso Pluma

Max Holloway vs. Brian Ortega EN VIVO ONLINE: evento en el Scotiabank Arena de Toronto este sábado desde las 20:00 horas (hora local, 8:00 pm. hora peruana) y por transmisión de Fox Sports Action.

Este viernes se hizo oficial la pelea entre Max Holloway vs. Brian Ortega, el estelar de la UFC 231 por el título de la categoría peso pluma luego de que ambos competidores llegaran al peso reglamentario para disputar el combate en Toronto.

Después de muchos episodios que postergaron esta pelea, estelar en el UFC 231, Max Holloway vs. Brian Ortega se verán las caras en una lucha bastante esperada porque se trata de las dos estrellas jóvenes de la marca. Luego de varios meses, se verán para el cierre del año.

Otra pelea que causa gran interés es la de Valentina Shevchenko contra Joanna Jędrzejczyk. La peruana buscará ganar su primer cinturón de la UFC en una lucha por el título vacante peso gallo contra la polaca Joanna Jędrzejczyk, quien ya ha sido campeona una vez.

Esta jornada de UFC 231 estará de candela con dos títulos en juego. No puedes perdértelo.

Main Card



Título peso pluma: Max Holloway (c) vs. Brian Ortega

Título vacante pero gallo: Valentina Shevchenko vs. Joanna Jędrzejczyk

Alex Oliveira vs. Gunnar Nelson

Hakeem Dawodu vs. Kyle Bochniak

Jimi Manuwa vs. Thiago Santos

Luchas preliminares



Cláudia Gadelha vs. Nina Ansaroff

Olivier Aubin-Mercier vs. Gilbert Burns

Katlyn Chookagian vs. Jessica Eye

Elias Theodorou vs. Eryk Anders

Otras peleas



Brad Katona vs. Matthew Lopez

Chad Laprise vs. Dhiego Lima

Carlos Diego Ferreira vs. Kyle Nelson

Devin Clark vs. Aleksandar Rakić