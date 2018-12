UFC 232 EN DIRECTO desde el Forum de Inglewood de California, Estados Unidos. Este sábado será el último evento de artes marciales mixtas del 2018 desde las 19:00 horas (hora local, 8:00 pm. hora peruana) y por transmisión de Fox Action. Jon Jones vs. Alexander Gustafsson y Amanda Nunes vs. Chris Cyborg son el plato fuerte de esta velada.

Lo que tanto estaba esperando la fanaticada de la UFC por fin llegó: el retorno de Jon Jones al octógono para un mega evento. El último del año, que volverá a contar con un campeón de la categoría semipesado y que saldrá de la pelea entre 'Bones' vs. el sueco Alexander Gustafsson.

El combate entre Jon Jones vs. Alexander Gustafsson será el plato fuerte de la noche. El norteamericano viene de cumplir una larga sanción por una prueba antidopaje positiva el año pasado y el sueco viene a demostrar que la lección está aprendida y va por la sorpresa en su cuarta búsqueda del cinturón.

El otro plato fuerte de la noche será el que disputen las luchadoras Chris Cyborg vs. Amanda Nunes. Ellas buscarán la corona del peso gallo en una lucha que estará muy pareja y que tiene a los especialistas divididos en las apuestas por saber quién ganará.

Esta será una verdadera batalla donde una mantendrá su invicto y la otra morderá el polvo de la derrota por primera vez. Mientras que Amanda Nunes llega con un récord 20-0 (16 por nocaut), Cristiane Justino o Chris Cyborg posee el 21-0 (20 por nocaut). Tremenda previa a la pelea principal.

El UFC 232 tendrá trece combates, el 29 de diciembre en California. Este será el último evento del año en la empresa de artes marciales mixtas.

Mira la cartelera del UFC 232:



Jon Jones vs Alexander Gustafsson | Título del peso semipesado.



Cris Cyborg vs Amanda Nunes | Título del peso gallo.



Carlos Condit vs Michael Chiesa.



Ilir Latifi vs Corey Anderson.



Chad Mendes vs Alexander Volkanovski.

Preliminares del UFC 232



Andrei Arlovski vs Walt Harris.

Cat Zingano vs Megan Anderson.

Douglas Silva de Andrade vs Petr Yan.

BJ Penn vs Ryan Hall.

Nathaniel Wood vs Andre Ewell.

Uriah Hall vs Bevon Lewis.

Curtis Millender vs Siyar Bahadurzada.

Brian Kelleher vs Montel Jackson.

UFC 232: horarios en todo el mundo



España: 00:15 horas.

Estados Unidos: 18:15 horas (EDT) / 15:15 horas (PDT)

México: 17:15 horas.

Chile: 20:15 horas.

Colombia: 18:15 horas.

Argentina: 20:15horas.

Perú: 18:15horas.

Venezuela: 19:15 horas.

Nicaragua: 17:15 horas.