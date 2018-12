UFC 232 EN VIVO ONLINE: sigue el evento en el Forum de Igelwood este sábado desde las 19:00 horas (hora local, 8:00 pm. hora peruana) y por transmisión de Fox Action. Para ver artes marciales mixtas en vivo como este evento, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este sábado, California se viste de gala para recibir el último evento de las artes marciales mixtas, el UFC 232 que tendrá como peleas estelares las disputas del título semipesado entre Jon Jones vs. Alexander Gustafsson y el de peso gallo entre Chris Cyborg y Amanda Nunes. Sigue en vivo aquí la cartelera que está muy emocionante.

El último evento del año de la UFC estuvo en peligro de que se suspenda debido al dopaje positivo que arrojó Jon Jones y que impidió que la velada se realice en Las Vegas, Nevada, como inicialmente estaba organizado.

Las bases de la Comisión Antidopaje de Nevada impidieron que el polémico luchador, quien arrojó positivo por rastros de la misma sustancia por la que perdió el cinturón en 2017. Pero Dana White, presidenta de UFC, se puso las pilas encontró el lugar propicio y reorganizó el evento.

Jon Jones sale a recuperar el cinturón que el año pasado perdió por una irresponsabilidad, ante un Alexander Gustafsson que viene dispuesto a demostrar por qué ha sido convocado para pelear por el título semipesado.

La pelea coestelar la protagonizarán dos grandes luchadoras como son Chris Cyborg vs. Amanda Nunes. Combatientes con recorrido en el octógono que prometen hacer vibrar a los asistentes con toda su categoría. El 'Main Card' se completa con otras tres durísimas peleas.

El UFC 232 tendrá trece combates, el 29 de diciembre en California. Este será el último evento del año en la empresa de artes marciales mixtas.

Mira la cartelera del UFC 232:



Jon Jones vs Alexander Gustafsson | Título del peso semipesado.



Cris Cyborg vs Amanda Nunes | Título del peso gallo.



Carlos Condit vs Michael Chiesa.



Ilir Latifi vs Corey Anderson.



Chad Mendes vs Alexander Volkanovski.

Preliminares del UFC 232



Andrei Arlovski vs Walt Harris.

Cat Zingano vs Megan Anderson.

Douglas Silva de Andrade vs Petr Yan.

BJ Penn vs Ryan Hall.

Nathaniel Wood vs Andre Ewell.

Uriah Hall vs Bevon Lewis.

Curtis Millender vs Siyar Bahadurzada.

Brian Kelleher vs Montel Jackson.

UFC 232: horarios en todo el mundo



España: 00:15 horas.

Estados Unidos: 18:15 horas (EDT) / 15:15 horas (PDT)

México: 17:15 horas.

Chile: 20:15 horas.

Colombia: 18:15 horas.

Argentina: 20:15horas.

Perú: 18:15horas.

Venezuela: 19:15 horas.

Nicaragua: 17:15 horas.