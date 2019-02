UFC 234 EN VIVO: Robert Whittaker vs. Kelvin Gastelum por el Título Mundial de peso mediano en Australia

UFC presentará su primer evento del año con la edición 234 desde el Rod Laver Arena de Melbourne, Australia. Pese a la cancelación del 233, existe mucha expectativa con un evento principal de lujo: Robert Whittaker y Kelvin Gastelum por el Título Mundial de peso mediano. Asimismo, también verá acción Anderson Silva.

André Carrillo volvió al gol: anotó para Al Hilal tras la intervención del VAR | VIDEO



Messi, Cristiano Ronaldo y los sueldos mensuales de los 10 cracks mejor pagados del mundo | FOTOS



UFC 234: ¿A qué hora empieza la velada?

El UFC 234 se llevará a cabo este sábado 9 de febrero (domingo 10, en Australia) en la Rod Laver Arena de Melbourne desde las 10:30 horas (hora local). Los segundos preliminares se iniciarán a las 12:00 (hora local) y por último, el Main Event arrancará a las 14:00 horas (hora local).



España: 00:30/02:00/04:00 horas.

Estados Unidos: 18:30/20:00/22:00 horas (EDT) / 15:30/17:00/19:00 (PDT).

México: 17:30/19:00/21:00 horas.

Chile: 20:30/22:00/00:00 horas.

Colombia: 18:30/20:00/22:00 horas.

Argentina: 20:30/22:00/00:00 horas.

Perú: 18:30/20:00/22:00 horas.

Venezuela: 19:30/20:00/22:00 horas.

Nicaragua: 17:30/20:00/22:00 horas.

😱 ¡Mañana podríamos estar festejando a un campeón mundial! 💪



Esta es la historia del peleador con sangre azteca 🇲🇽, @KelvinGastelum, en su búsqueda del título de peso medio del @UFCEspanol 🔥 #UFC234 pic.twitter.com/CI7gxxqdNi — Los Pleyers (@PleyersTV) 8 de febrero de 2019

UFC 234: Canales de transmisión

El UFC 234 se podrá seguir a través de televisión y de las diversas aplicaciones en tres tramos:



Main Event: PPV (Estados Unidos y España a través de la UFC) y Fox Action Premium (Latinoamérica).

Preliminares: ESPN Deportes (Estados Unidos), Fox Sports (Latinoamérica) y UFC Fight Pass (Latinoamérica y España).

Primeros preliminares: UFC Fight Pass (en todo el mundo).

. @KelvinGastelum peleará con los colores de México 🇲🇽 de nuevo y promete un KO de primer round por el título en #UFC234.



¿Ustedes como lo ven?



Mi entrevista completa con Kelvin aquí 👇🏻👇🏻👇🏻https://t.co/H23uAqdEVX… — C. Contreras Legaspi (@CCLegaspi) 8 de febrero de 2019

Cartelera del UFC 234: Whittaker vs Gastelum

Main Event del UFC 234

Robert Whittaker vs Kelvin Gastelum: Campeonato del peso medio UFC.

Israel Adesanya vs Anderson Silva: peso medio.

Rani Yahya vs Ricky Simon: peso gallo.

Montana de la Rosa vs Nadia Kassem: peso mosca.

Jim Crute vs Sam Alvey: peso semipesado.



Cartelera preliminar del UFC 234

Devonte Smith vs Dong Hyun Ma: peso ligero.

Shane Young vs Austin Arnett: peso pluma.

Kai Kara-France vs Raulian Paiva: peso mosca.

Teruto Ishihara vs Kyung Ho Kang: peso gallo.



Cartelera de los primeros preliminares del UFC 234

Lando Vannata vs Marcos Rosa: peso ligero.

Callan Potter vs Jalin Turner: peso ligero.

Wuliji Buren vs Jonathan Martínez: peso gallo.