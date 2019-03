UFC 235 EN VIVO vía FOX Sports: Jon Jones vs. Anthony Smith y todas las peleas del evento en Las Vegas

UFC 235 Jon Jones vs. Anthony Smith EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el estelar de la pelea de UFC desde el T-Mobile Arena hoy desde las 15:30 horas (hora local, 6:30 pm. hora peruana) y por transmisión de FOX Action. Para ver artes marciales mixtas en vivo como este evento, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación.

Este sábado, en Las Vegas, Nevada, se disputará el primer PPV del año con un estelar de altísimo nivel entre jon Jones vs. Anthony Smith por el título de peso semicompleto de la UFC y en el coestelar estarán Tyron Woodley vs Kamaru Usman por el título del peso welter. Dos combates de polendas que darán que hablar.

► UFC 235 | Jon Jones vs. Anthony Smith EN VIVO: fecha, horarios, en qué canal verlo y cartelera del evento

Horarios en el mundo del UFC 235



España: 00:30 / 02:00 / 04:00 horas. (domingo 3 de marzo)

Estados Unidos (EDT): 18:30 / 20:00 / 22:00 horas

Estados Unidos (PDT): 15:30 / 17:00 / 19:00 horas

México: 17:30 / 19:00 / 21:00 horas.

Chile: 20:30 / 22:00 / 00:00 horas.

Colombia: 18:30 / 20:00 / 22:00 horas.

Argentina: 20:30 / 22:00 / 00:00 horas.

Perú: 18:30 / 20:00 / 22:00 horas.

Venezuela: 19:30 / 20:00 / 22:00 horas.

Nicaragua: 17:30 / 20:00 / 22:00 horas.



Orden de los horarios: Primeros preliminares / Preliminares / Main Event.

Pero desde la previa del UFC 235, Jon Jones ya está dando que hablar por un nuevo dopaje positivo por la misma sustancia que canceló su presentación en Las Vegas meses atrás. Sin embargo, esta vez la organización dio luz verde para que la pelea se dispute en la capital del entretenimiento mundial.

UFC 235: Jon Jones vs. Anthony Smith | Woodley vs. Kamaru Usman se enfrentan este sábado desde las 6:30 p.m. desde el T-Mobile Arena en Paradise, Nevada,

Mira cartelera del UFC 235: Jon Jones vs Smith



Main Event del UFC 235



Jon Jones vs Anthony Smith | Título del peso semipesado UFC.

Tyron Woodley vs Kamaru Usman | Título del peso welter UFC.

Robbie Lawler vs Ben Askren | peso welter.

Tecia Torres vs Weili Zhang | peso paja.

Cody Garbrandt vs Pedro Munhoz | peso gallo.

Cartelera preliminar del UFC 235



Jeremy Stephens vs Zabit Magomedsharipov | peso pluma.

Misha Cirkunov vs Jonny Waler | peso semipesado.

Cody Stamann vs Alejandro Pérez | peso gallo.

Diego Sánchez vs Mickey Gall Early | peso welter.

Cartelera de los primeros preliminares del UFC 235



Edmen Shahbazyan vs Charles Byrd | peso medio.

Gina Mazany vs Macy Chiasson | peso gallo.

Polyana Viana vs Hannah Cifers | peso paja.

El favorito para el estelar es, definitivamente, Jon Jones quien es considerado el mejor peleador de todos los tiempos. Sin embargo, Smith se tiene confianza para quedarse con el cinturón. "Para mí es mejor que él sea el favorito. La presión la lleva él y yo puedo pelear tranquilo", señaló.

Smith además dijo que ha estudiado muy bien a a Jon Jones y que ha encontrado "varias formas para ganarle". Las palabras del luchador le pueden quedar grandes si no logra hacerle pelea a 'Bones' este sábado en Las Vegas.