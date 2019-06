UFC 238 EN VIVO vía Fox Action: HOY Shevchenko vs. Eye y Cejudo vs. Moraes en Chicago | EN DIRECTO Shevchenko vs. Eye y Cejudo vs. Moraes EN VIVO ONLINE | Sigue todas las peleas del UFC 238 que se disputarán en el United Center de Chicago, en Illinois

Valentina Shevchenko defenderá su título peso mosca ante Jessica Eye. El otro cinturón en juego en el UFC 238 lo disputarán Henry Cejudo y Marlon Moraes. (Foto: AFP) Valentina Shevchenko defenderá su título peso mosca ante Jessica Eye. El otro cinturón en juego en el UFC 238 lo disputarán Henry Cejudo y Marlon Moraes. (Foto: AFP)