Ver UFC 326 EN VIVO HOY: mira la transmisión de la pelea de Max Holloway vs. Charles Oliveira desde el T-Arena Mobile de Las Vegas. ¿A qué hora empieza la UFC 326? La UFC 326 inicia hoy, sábado 7 de marzo de 2026, a las 10:00 de la noche (hora peruana), que son las 00:00 AM de Argentina y Chile, las 9:00 PM de México y las 4:00 AM de España. ¿Dónde ver? Paramount+ transmite la UFC 325 para toda Latinoamérica, mientras que en España lo televisa HBO Max a través de Eurosport. Además, sigue el minuto a minuto de los enfrentamientos a través de la web de El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO UFC 326: Max Holloway vs. Charles Oliveirat desde el T-Mobile Arena de Las Vegas