UFC 327 promete una noche imperdible para los fanáticos de las artes marciales mixtas con el esperado enfrentamiento entre Jiri Prochazka y Carlos Ulberg por el peso semipesado. Si estás buscando dónde ver UFC 327 EN VIVO y ONLINE en Perú y resto de Latinoamérica, en esta nota te contamos qué canales y plataformas transmiten el evento completo, desde las peleas preliminares hasta el combate principal, y cómo seguirlo de manera oficial desde tu país..
¿Dónde ver UFC 327, pelea de Prochazka vs Ulberg EN VIVO?
La transmisión del UFC 327 EN VIVO con la pelea de Jiri Prochazka y Carlos Ulberg será transmitido a través de Paramount+ en Perú y resto de Latinoamérica. Para ver Paramount+, deberás crearte una cuenta y pagar por el servicio que se encuentra disponible en iOS, Android y Sitio Web.
Si deseas ver el UFC 327 con la pelea estelar de Jiri Prochazka y Carlos Ulberg en España, podrás hacerlo en HBO Max a través de Eurosport.
¿A qué hora empieza el UFC 327, pelea de Prochazka vs Ulberg?
- México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 7:00 p.m.
- Perú, Colombia, Ecuador: 8:00 p.m.
- Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 9:00 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:00 p.m.
- España: 2:00 a.m.
¿Qué canal transmite UFC 327, pelea de Prochazka vs Ulberg?
|País
|Horarios
|Canal TV
|Streaming
|Perú
|8:00 p.m.
|Paramount+
|Paramount+
|Colombia
|8:00 p.m.
|Paramount+
|Paramount+
|Ecuador
|8:00 p.m.
|Paramount+
|Paramount+
|Argentina
|10:00 p.m.
|Paramount+
|Paramount+
|Brasil
|10:00 p.m.
|Paramount+
|Paramount+
|Paraguay
|10:00 p.m.
|Paramount+
|Paramount+
|Uruguay
|10:00 p.m.
|Paramount+
|Paramount+
|Chile
|10:00 p.m.
|Paramount+
|Paramount+
|Bolivia
|9:00 p.m.
|Paramount+
|Paramount+
|Venezuela
|9:00 p.m.
|Paramount+
|Paramount+
|México
|7:00 p.m.
|Paramount+
|Paramount+
|España
|2:00 a.m.
|Eurosport
|HBO Max
|Estados Unidos
|9:00 p.m.
|Paramount+
|Paramount+
Horario, canal TV y dónde ver UFC 327, pelea de Prochazka vs Ulberg
- Fecha: Sábado 11 de abril del 2026
- Evento: UFC 327
- Horario: 8:00 p.m. hora de Lima, Perú.
- Canal: Paramount+
- Lugar: Kaseya Center de Miami
- Pelea estelar: Alexander Volkanovski vs. Diego Lopes
