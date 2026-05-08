Ver UFC 328 EN VIVO HOY: mira la transmisión de la pelea de Khamzat Chimaev vs. Sean Strickland desde el Prudential Center de Nueva Jersey. ¿A qué hora empieza la UFC 326? La UFC 328 inicia hoy, sábado 7 de mayo de 2026, a las 8:00 de la noche (hora peruana), que son las 10:00 PM de Argentina y Chile, las 9:00 PM de México y las 4:00 AM de España. ¿Dónde ver? Paramount+ transmite la UFC 328 para toda Latinoamérica, mientras que en España lo televisa HBO Max a través de Eurosport. Además, sigue el minuto a minuto de los enfrentamientos a través de la web de El Comercio.