Esta noche la UFC cerró su último show en la isla de Abu Dhabi con una velada de 15 combates en el Fight Island 3, que tuvo a Robert Whittaker y Darren Till como protagonistas del duelo estelar.

Tras un intenso duelo que duró cinco rounds, Whittaker logró imponerse en el octágono con la categoría que le caracteriza. El australiano volvió al triunfo en la UFC por la vía de decisión unánime (48-47 x3) y da un paso importante para volver a sentarse en el trono del peso medio.

El pasado 5 de diciembre, Whittaker se enfrentó a Israel Adesanya en el UFC 243 y perdió el campeonato de las 185 libras. Ahora, con esta victoria sobre Till, el excampeón da señales de que quiere recuperar su cinturón.

Gran pelea, por decisión unánime vence el ex-campeón @robwhittakermma en la estelar de #UFCFightIsland3 pic.twitter.com/svzsEXUMRZ — ufcespanol (@UFCEspanol) July 26, 2020

De esta manera, el conocido como ‘The Reaper’ mejora su récord en la UFC a 12 victorias y tres derrotas. Por su parte, Till registra su tercera derrota en sus últimas cuatro luchas dentro del octágono (6-3-1).

“Estoy de vuelta, mi pelea pasada no era yo, hoy regresé. Esta ha sido la pelea más técnica que he tenido. En el primer round sentí su golpe, pero luego me adapté. Cada uno tuvo su momento, pero al final se me dio”, sostuvo Whittaker tras su triunfo.

