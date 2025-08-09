Roman Dolidze vs. Anthony Hernández EN VIVO y ONLINE por UFC Fight Night | Mira la transmisión del evento que promete un espectáculo inigualable en el Apex de Las Vegas. ¿A qué hora es la pelea? Las peleas preliminares están programadas para iniciar a las 3:00 PM hora peruana. ¿Dónde ver? ESPN es el canal que transmite en países de Sudamérica, mientras que Fox Sports Premium pasa la transmisión en México, UFC Fight Pass en todo el mundo vía streaming y ESPN Plus en Estados Unidos. Revisa la cartelera completa y sigue las peleas aquí, gratis por internet.