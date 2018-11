UFC: Nurmagomedov y McGregor continúan suspendidos por tiempo indefinido

La Comisión Atlética de Nevada votó hoy unánimemente por alargar de forma indefinida la suspensión temporal que pesa sobre los peleadores de artes marciales mixtas, el ruso Khabib Nurmagomedov y el irlandés Conor McGregor, mientras completan la investigación de los incidentes en los que participaron tras la pelea que disputaron el pasado 6 de octubre en UFC.

Ambos peleadores se vieron involucrados en hechos violentos y de agresiones mutuas tras concluir el combate de la UFC 229 celebrado en el T-Mobile de Las Vegas, que acabó con triunfo por sumisión en el cuarto asalto a favor de Nurmagomedov, de 30 años.



Tras colocar a Nurmagomedov (27-0) y McGregor (21-4) en suspensiones de 10 días el 15 de octubre, una medida administrativa necesaria mientras realiza una investigación, que está en curso, hoy el organismo votó extender esas suspensiones por tiempo indefinido, hasta que finalice la investigación y se presenten las alegaciones formales.



En la misma votación, la comisión aceptó liberar un millón de dólares de los dos que tenía pactados por la pelea y que se los retuvieron al concluirla el pasado 6 de octubre.



McGregor, al no ser implicado al principio en los incidentes de manera directo se le permitió cobrar toda la bolsa de tres millones que recibió, pero el presidente de comisión, Anthony Marnell, reconoció que no les le hubiese permitido cobrarla si la misma noche de la pelea hubieran tenido la misma información que ahora poseen.



McGregor regresó de una ausencia de UFC de casi dos años para desafiar a Nurmagomedov por el título de peso ligero.



Tras la pelea ganada con facilidad por Nurmagomedov, el peleador ruso abandonó el octágono inmediatamente y se enfrentó al personal de McGregor, luego al peleador irlandés fue captado por la cámara de televisión lanzando golpes a miembros del equipo de Nurmagomedov en el caos subsiguiente.

McGregor vs. Khabib: "Esto no es lo que somos", la crítica del presidente de la UFC tras escandaloso final. (Video: FOX Sports Argentina / Foto:AFP)

El proceso de la investigación permitirá a la comisión completar su investigación, presentará quejas contra Nurmagomedov, McGregor y potencialmente otras personas involucradas.



No hay un marco de tiempo concreto para el proceso, aunque se espera que pueda estar concluido antes que finalice el presente año.



Según las regulaciones de Nevada, no hay límite en el castigo final que la comisión podría imponer a Nurmagomedov y McGregor. Caroline Bateman, de la oficina del fiscal general de Nevada, informó a la comisión que puede emitir hasta una prohibición de por vida y una multa con el ciento por ciento del valor de la bolsa que cobraron los peleadores.



Los expertos consideran que no es probable que se dé el máximo castigo, pero sí reconocieron que la comisión tiene esa opción abierta.



La multa más grande que ha impuesto en su historia la Comisión Atlética de Nevada ha sido contra el exboxeador estadounidense Mike Tyson, quien fue multado con tres millones de dólares después que mordiera y le arrancase el lóbulo de la oreja derecha a su compatriota Evan Holyfield, en pelea disputada el 28 de junio de 1997.



La multa impuesta a Tyson fue el 10 por ciento de la bolsa de 30 millones que recibió el excampeón del mundo, pero desde entonces, la comisión ha introducido nuevas regulaciones establecidas por el estado de Nevada.

Fuente: EFE