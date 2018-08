UFC: McGregor regresará al octágono y enfrentará al campeón Khabib [VIDEO]

La pelea que tanto esperaban los fanáticos de UFC ya es una realidad. Conor McGregor, regresará al octágono para medirse ante el ruso Khabib Nurmagomedov en el UFC 229. El evento se llevará a cabo el 6 de octubre en el T-Mobile de Las Vegas.

El peleador irlandés regresa para recuperar el título que jamás perdió dentro de la jaula. The Notorius no pudo defender su cinturón y tuvo que dejarlo. El que aprovechó ese momento fue Khabib quien demolió a todos su rivales.



McGregor no tiene un pelea oficial en la UFC desde el 12 de noviembre del 2016. Aquella vez se enfrentó a Eddie Álvarez al que derrotó sin ningún problema. Luego se midió, en un combate de box pintoresco, ante Floyd Mayweather. Esta vez el irlandés no pudo ante el púgil.



Khabib Nurmagomedov llegará invicto a esta pelea. Su último combate fue ante el norteamericano Al Iaquinta. El ruso se llevó la pelea por decisión unánime de los jueces. Ahora tendrá una verdadera prueba de fuego ante uno de los mejores de la historia de la UFC.