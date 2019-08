Carlos Huachín: “Sé que voy a dejar callado a todo el coliseo” en México

Carlos Huachín es un peleador de pocas palabras, pero de ideas claras. El peruano de 23 años asegura que el próximo 21 de setiembre, cuando enfrente al mexicano José Alberto ‘Teco’ Quiñónez en la Ciudad de México, “voy a dejar callado a todo el coliseo”.

Esta será la segunda presentación del ‘Perro Malo’ en UFC, organización en la que debutó en mayo de este año. “Me agarran en mi mejor forma”, añade.

En esta entrevista, Huachín también revela que viajará a una ciudad de altura del interior del país –aún no define cuál– para aclimatarse y llegar en su mejor forma al duelo contra el ‘Teco’.

–La Ciudad de México es una zona de altura. En el 2016, para la final del TUF Latinoamérica 3, Enrique Barzola y Claudio Puelles hicieron un trabajo de aclimatación allá, ¿tienes planeado hacerlo también?

Sí, este 11 de agosto viajo a una ciudad del interior del país, quizá Ayacucho o Juliaca, para aclimatarme y poder entrenar, y aproximadamente el día 25 viajamos a México para continuar con ese trabajo.

–Hace unos días informamos que Claudio Puelles, tu compañero en PMAC, también peleará en México, ¿harán juntos el trabajo de aclimatación?

Sí, también. Ahora más que nunca voy a estar trabajando con Claudio, apoyándonos para México.

–¿Ya has competido o entrenado en altura antes?

La verdad no [ha competido], pero sí he viajado a algunas ciudades del Perú y he entrenado en altura. Como te comentaba, he estado en Juliaca y Ayacucho.

Huachín integra el equipo PMAC de Iván 'Pitbull' Iberico. (Foto: Alonso Chero/El Comercio)

–No conversábamos desde antes de tu debut en UFC en mayo, ¿cómo te sentiste en esa primera experiencia?

Muy bien, el esfuerzo que uno hace para llegar ya es un logro, pero para mí es solo el comienzo. Queremos ir por más, no quedarnos ahí, sino hasta el podio de UFC.

–Esa pelea, contra el brasileño Raoni Barcelos, fue un llamado con poca anticipación. ¿Cómo llegaste físicamente?

No estuve al 100% en mi primer combate [UFC]. Yo lo sé y mi entrenador también lo sabe. Pero ahora se va a notar todo el trabajo que he venido realizando desde entonces.

–¿Y qué será diferente en esta ocasión?

Ahora es diferente, estoy bien entrenado. Desde que vine de Brasil [de la pelea contra Barcelos] me puse a entrenar bastante. Ahora me avisan con tiempo, me agarran en mi mejor forma y sé que voy a dejar callado a todo el coliseo ese día. Tendré una buena performance. Además, estoy enfocado y motivado, escucho bastante las palabras de mi profesor.

–Hoy en tu entrenamiento he visto que ya hacen un trabajo específico para la pelea…

Estamos estudiando día a día a mi rival. Vamos con una estrategia bien sólida que ese día se va a notar.

–¿Te animas a dar un pronóstico del combate contra ‘Teco’?

Voy a ganar y buscar ese nocaut que tanto queremos. Vamos a ir muy bien a México. El clima no nos va a chocar.

–¿Quiénes estarán en tu esquina?

Me acompañarán mi maestro Iván Iberico, también los profesores David Campana y Jorge Linián.

El peruano de 23 años no descarta la posibilidad de bajar a peso mosca para competir en el futuro. (Foto: Alonso Chero/El Comercio)

–Además de ganar esta pelea, ¿cuál es tu meta en UFC a mediano plazo?

Mi objetivo es cumplir mis peleas, ganarlas, y renovar mi contrato con UFC.

–¿Cuántas quedan en tu contrato?

Me quedan tres peleas, contra Quiñónez y dos más.

–Ahora peleas en peso gallo (61 kg), pero hace unos meses Iberico me comentó que planeaban que compitieras en la categoría mosca (56,7 kg), ¿aún es una posibilidad?

No se descarta, pero vamos a ir trabajando poco a poco. Ahora más que todo estamos enfocados en el 21 de setiembre contra ‘Teco’.