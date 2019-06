UFC Uruguay: peruano Enrique Barzola enfrenta a Bobby Mofett el 10 de agosto

El peruano Enrique ‘Fuerte’ Barzola volverá al octágono de UFC para enfrentar al estadounidense Bobby Mofett el próximo 10 de agosto en el primer evento de la organización en Uruguay.

El ‘Fuerte’, de 30 años, volverá a competir seis meses después de su último combate, en el que fue derrotado por decisión de los jueces por otro estadounidense, Kevin Aguilar. Esta será su oportunidad para volver a la senda del triunfo.

Barzola, ganador de la segunda temporada del reality de UF The Ultimate Fighter (TUF) Latinoamérica, tiene cinco victorias –todas por decisión de los jueces– y dos derrotas en el octágono.

En tanto, Mofett, de 29 años, tiene una victoria y una derrota en UFC. En su última presentación, en marzo pasado, cayó por decisión ante Bryce Mitchell.

El récord profesional del ‘Fuerte’ es de 15 victorias, cuatro derrotas y en empate; mientras que su rival estadounidense tiene 14 peleas ganadas y cuatro perdidas. El duelo entre ambos atletas será en peso pluma (65,7 kg o 145 libras).

No se descarta que otros peruanos puedan sumarse a la cartelera del evento de Montevideo. Las entradas saldrán a la venta el 18 de junio y los precios estarán entre 1.430 pesos (S/135) y 8.910 pesos (S/841.50).

Las peleas confirmadas hasta ahora son:

–Enrique Barzola vs. Bobby Mofett

–Tecia Torres vs. Marina Rodríguez

–Ciryl Gane vs. Raphael Pessoa Nunes

–Verónica Macedo vs. Rachael Ostovich

–Rogerio Bontorin vs. Raulian Paiva

–Taila dos Santos vs. Ashlee Evans-Smith

–Geraldo de Freitas vs. Chris Gutiérrez

–Rodolfo Vieira vs. Oskar Piechota (confirmada por el portal “Combate”)