UFC Uruguay: peruano Humberto Bandenay enfrentará al invicto Garagorri

Nueve meses después de su última pelea, el peruano Humberto Bandenay volverá al octágono para enfrentar al invicto Luiz Eduardo Garagorri –nacido en Brasil y nacionalizado uruguayo– el próximo 10 de agosto en primer evento de UFC en Uruguay.

Bandenay, de 24 años, llega a este combate con una racha de dos derrotas consecutivas. En mayo del año pasado perdió por decisión ante el mexicano Gabriel Benítez por nocaut (KO) en el primer asalto y en noviembre por decisión ante el estadounidense Austin Arnett.

En su debut en UFC, en noviembre del 2017, Bandenay venció al mexicano Martín ‘Toro’ Bravo con un soberbio nocaut en tan solo 26 segundos. Como profesional de las MMA, el peruano tiene un récord de 14–6.

Garagorri –que debutará en UFC contra el peruano– tiene un récord de E12 victorias y ninguna derrota. En su último duelo, en mayo del 2018, el peleador de 30 años sometió en el primer asalto a Stevens Diogo en el evento “Duelo de Leones 4”.

Humberto Bandenay es el segundo atleta peruano confirmado para el evento de Montevideo. Enrique ‘Fuerte’ Barzola enfrentará al estadounidense Bobby Mofett.

Las entradas saldrán a la venta el 18 de junio y los precios estarán entre 1.430 pesos (S/135) y 8.910 pesos (S/841.50).

Las peleas confirmadas hasta ahora son:

–Valentina Shevchenko vs. Liz Carmouche

–Ciryl Gane vs. Raphael Pessoa Nunes

–Rodolfo Vieira vs. Oskar Piechota

–Tecia Torres vs. Marina Rodríguez

–Laureano Staropoli vs. Alexey Kunchenko

–Rogerio Bontorin vs. Raulian Paiva

–Taila dos Santos vs. Ashlee Evans-Smith

–Geraldo de Freitas vs. Chris Gutiérrez

–Verónica Macedo vs. Rachael Ostovich

–Álex da Silva vs. Rafael Fiziev

–Enrique Barzola vs. Bobby Mofett

–Humberto Bandenay vs. Luiz Eduardo Garagorri