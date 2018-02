Valentina Shevchenko enfrenta este sábado (11 p.m.) a la invicta brasileña Priscila Cachoeira en el evento UFC Fight Night 125: Machida vs. Anders, a celebrarse en la ciudad de Belém, en el estado de Pará (Brasil).

La ‘Bala’, representante del Perú, y su oponente pasaron esta mañana con éxito el pesaje oficial y quedaron listas para el combate, pactada en peso mosca (56,69 kg). En la balanza, Shevchenko dio el peso exacto y Cachoeira, 57,1 kg.

Debido a la cancelación del duelo entre John Dodson y Pedro Munhoz a raíz de que el segundo no dio el peso establecido, la pelea entre Valentina Shevchenko y Priscila Cachoeira será la coestelar de la velada.

Este será el debut de la ‘Bala’ en la división mosca después de cinco peleas en peso gallo (61, 2kg). En tanto, Cachoeira –que tiene ocho victorias y ninguna derrota como profesional– peleará por primera vez en el octágono de UFC.

Valentina Shevchenko, que peleó en UFC por última vez en setiembre pasado, contó esta semana que en los últimos meses ha podido descansar y ahora está “perfectamente bien y totalmente lista” para luchar.

“Tuve suficiente tiempo para mi preparación. Estoy al 100% y voy a entrar al octágono con toda mi fuerza”, destacó la atleta de 29 años. El récord de la ‘Bala’ en las MMA es de 14 victorias y tres derrotas.

Card del evento:

Peleas estelares

– Lyoto Machida vs. Eryk Anders

– Valentina Shevchenko vs. Priscila Cachoeira

– Michel Prazeres vs. Desmond Green

– Timothy Johnson vs. Marcelo Golm

– Thiago Santos vs. Anthony Smith

Peleas preliminares

​– Sergio Moraes vs. Tim Means

​– Alan Patrick vs. Damir Hadzovic

​– Douglas de Andrade vs. Marlon Vera

​– Iuri Alcantara vs. Joe Soto

​– Deiveson Figueiredo vs. Joseph Morales

​– Maia Stevenson vs. Polyana Viana



