Ovince St. Preux rindió un tributo a Chadwick Boseman y festejó como ‘Black Panther’ tras proclamarse ganador en el UFC Vegas 9, donde se impuso a Alonzo Menifield con un nocaut brutal.

Aunque ya pasó más de una semana desde la muerte del actor, los homenajes en su memoria aún no terminan en el mundo del deporte.

Con gancho directo a la mandíbula, St. Preux se llevó la victoria por nocaut en la velada coestelar del UFC Vegas 9. Y luego de la decisión oficial, el haitiano decidió imitar la postura de ’Black Panther’, cruzando los brazos en el pecho.

‘OSP’ no ha sido el único deportistas que ha homenajeado a Boseman realizando la clásica pose de ’Wakanda Forever’. Figuras como LeBron James y Lewis Hamilton también le rindieron tributo al actor, que interpretó un personaje que era referente por la lucha racial.

Cabe señalar que Chadwick Boseman falleció a los 43 años y siempre trató de no tocar el tema de su enfermedad en los medios de comunicación. El actor no pudo ganarle la lucha al cáncer de colón contra el que combatía desde el 2016. El pasado viernes 28 de agosto,, falleció no sin antes dejar un gran legado como persona y actor.