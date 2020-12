Conforme a los criterios de Saber más

Domingo 29 de noviembre, Arsenal y Wolverhampton se enfrentaban por la fecha 10 de la Premier League. Cerca del minuto 5 del partido, William ejecuta un tiro de esquina. Raúl Jimenez y David Luiz van en busca de ese balón y el resultado fue un terrible golpe de cabezas. El ambiental describe lo que fue ese choque: fractura de cráneo para el mexicano que hasta la fecha no vuelve a jugar. Tras este accidente, en el fútbol inglés se volvió a poner en observación este tipo de jugadas.

David Luiz y Raúl Jiménez tuvieron este terrible choque en pleno partido por la Premier League.

“Así es el fútbol”, dicen. Hasta se celebra que un jugador se tire de cabeza para recuperar el balón. Este deporte es tan apasionante como riesgoso. Aunque en menor escala en comparación a otros deportes de contacto como boxeo, hockey, MMA, rugby o fútbol americano. Eso sí, varios choques de cabezas entre futbolistas han provocado la misma sensación de peligro.

En el año 2017, Ryan Mason fue obligado a retirarse del fútbol con 25 años. El volante tuvo un impactante choqué con Gary Cahill en pleno partido entre Hull City y Chelsea. Fue operado de emergencia y luego de tres meses de rehabilitación, los médicos le aconsejaron que no vuelva a jugar. Desde entonces, se ha dedicado a hablar de los peligros de los golpes en la cabeza en el fútbol.

Así fue el choque de cabezas entre Gary Cahill y Ryan Mason en pleno encuentro por la Premier League

“No me sorprendería si en 10 o 15 años el cabecear no estuviera involucrado en el deporte”, declaró Mason a la BBC. Luego agregó que es momento que se reformule el protocolo cuando hay golpe de cabeza. Con 2 o 3 minutos de evaluación no es suficiente.

Imaginar el fútbol sin que se pueda golpear la pelota con la cabeza parece algo imposible. Sin embargo, hay varias personas como Mason y hasta médicos que han comenzado a plantear la necesidad de investigar sobre qué es lo que pasa en el cerebro cuando día tras días la cabeza se utiliza para despejar el balón o rematar a la portería. De los choques ya se sabe que es muy riesgoso.

Un grupo de nueve exjugadores han firmado una carta, dirigida al Gobierno británico, pidiendo que se estudie más a fondo la relación entre los cabezazos en el fútbol y la demencia. Esto debido a la muerte por esta enfermedad de Nobby Stiles, campeón del mundo con Inglaterra en 1966 y de que Bobby Charlton anunciara que también padece de este mal.

Bobby Charlton anunció que sufre de demencia.

Una de las primeras medidas tomadas en Inglaterra, Irlanda del Norte y Escocia fue prohibir durante los entrenamientos los remates de cabeza para los niños menores de 12 años. Esta medida ya se implementa desde el 2015 en Estados Unidos. La idea es que todas las categorías la empleen.

En el Perú y el mundo tuvimos casos muy fuertes de choques de cabezas que casi terminan con la carrera de varios futbolistas:

Leandro Fleitas y Carlos Galván

Se disputaba la final del torneo peruano entre Alianza Lima y Universitario. A los 78′, Leandro Fleitas y Carlos Galván saltan en busca de del balón y ambos impactan violentamente. El defensa aliancista quedó noqueado y fue trasladado de emergencia a una clínica. Por su parte, el central crema terminó con la nariz fracturada pero siguió jugando.

Fleitas fue sometido a una operación para tratar la triple fractura de cráneo que sufrió. Tras cuatro meses, el argentino volvió al fútbol pero estuvo obligado a utilizar un protector en la cabeza.

Carlos Galván y Fleitas

Luis Abram

La fecha 8 de las Eliminatorias Rusia 2018 dejó un gran susto en la selección peruana. Abram tuvo un choque de cabeza con el atacante Felipe Caicedo a penas a los 3 minutos del partido. Ambos, tras ser atendidos, regresaron al campo. Sin embargo, el defensa peruano pidió su cambio porque se sentía mareado.

Abram no la pasó nada bien porque sufrió traumatismo encéfalo craneano. Felizmente su recuperación fue muy rápida y pudo volver a jugar pero con un casco.

Luis Abram tuvo que utilizar protección en la cabeza para volver a entrenar y jugar.





Gianfranco Labarthe

Este no fue choque de cabezas. En el 2010, en pleno partido entre la U y Total Chalaco, el cráneo de Labarthe impactó contra el codo Juan Fernando Grabowski. El delantero fue trasladado a un hospital de emergencia.

En aquel momento se pensó lo peor, era la segunda vez que Labarthe sufría una lesión en el cráneo. Un año antes, también fue hospitalizado por recibir un golpe en la cabeza en pleno partido ante la Cesar Vallejo. Tras 10 meses, el delantero volvió a jugar.

Claudio Pizarro

El 9 de julio del 2004 fue uno de los peores días en la carrera de Claudio Pizarro. En pleno partido entre Perú y Venezuela por la Copa América, el codo de Alejandro Cichero impactó con la cabeza del delantero nacional.

Pizarro no quería salir del partido. Tras ser atendido, siguió jugando. Los problemas comenzaron a llegar al término del partido. En la concentración, Claudio comenzó a sentir mareos y náuseas. Lo llevaron una clínica y se le diagnosticó una fractura con hundimiento en el hueso temporal del cráneo. Una total negligencia que le hubiese costado la vida.

Claudio Pizarro recuerda golpe en la cabeza





Víctor Guazá

En el 2016, El colombiano Víctor Guazá, jugador del UTC de Cajamarca, sufrió un fuerte golpe en la cabeza en pleno partido ante Alianza Atlético. En su intento de pelear el balón chocó con Manuel Calderón. El delantero fue operado por una fractura de cráneo.

La carrera de Guazá no fue la misma tras el golpe en la cabeza.

Estos son algunos de los casos más sonados en el Perú. En el extranjero la lista es más larga. Esto ratifica que el fútbol puede ser el deporte más lindo del mundo pero a la vez peligroso. La vehemencia y las ganas de ganar un partido llevan a que los jugadores no midan las consecuencias.

