Dentro de una semana se confirmará el fixture de las próximas Eliminatorias sudamericanas. Después de conocer a sus primeros rivales, la selección peruana tendrá poco más de dos meses para planificar la estrategia y comenzar con la mejor versión posible la búsqueda de un cupo para el Mundial de Qatar.

Ricardo Gareca, a punto de comenzar las vacaciones de fin de año en Argentina, tendrá poco tiempo para trabajar con sus dirigidos en marzo. Por eso, una variable que pesará en el rendimiento de la Blanquirroja es el momento deportivo en el cual lleguen algunos de sus futbolistas. Aquí algunos buenos deseos, anticipándonos a los abrazos del 25 de diciembre.

El arquero. Pedro Gallese, ante la desafiliación del Veracruz mexicano, ahora es dueño de su pase. Gallese, esperemos ahora sí alejado de las noticias de la farándula, tiene la mejor opción de intentar una segunda oportunidad en el extranjero. Recordemos que su llegada a Alianza Lima fue para recuperar continuidad y no perder su puesto en el cuadro bicolor.

La defensa. Carlos Zambrano se irá en enero del Dinamo de Kiev. Que su próxima estación le devuelva actividad constante para que llegue con ritmo a marzo. En el caso de Luis Abram hay aspiraciones mayores. Su buena campaña en Argentina, con Vélez, puede ser el impulso necesario para saltar a una liga top de Europa el otro año. Los últimos peruanos que destacaron en este país cruzaron el charco muy rápido. Tres ejemplos: Solano (Newcastle), Jayo Legario (Celta de Vigo) y Vargas (Calcio Catania).

La volante. Hay algo que no podemos negar en este comando técnico de Gareca: tienen capacidad de reacción. Apenas se supo la lesión de Yoshimar Yotún en el quinto metatarsiano del pie izquierdo, el preparador físico Néstor Bonillo y el médico Julio Segura viajaron a México para tener precisiones sobre la recuperación del jugador de Cruz Azul. Estará dos meses fuera de las canchas. Si la rehabilitación es óptima, podría estar en marzo. Sin embargo, y aquí el principal inconveniente, Yotún se quedará sin hacer pretemporada con su equipo. Después de cuatro años de este proceso con Gareca, no es exagerado decir que Yotún es tan importante al medio como Paolo Guerrero en el ataque. Un deseo ferviente de Navidad: que sea dado de alta rápido y que luego ni se resfríe. De Renato Tapia solo queda valorar su constancia para no perder un lugar en el Feyenoord. En el caso de Pedro Aquino, será clave la pretemporada que haga León para evitar que recaiga en una nueva lesión que podamos lamentar. Que el 2020 mantenga esa sana competencia o que vuelvan a arrancar juntos en un partido de la Blanquirroja.

El ataque. Lo mejor de las últimas semanas ha sido el crecimiento de Edison Flores, semifinalista con goles y asistencias en México con Morelia, y la clasificación de André Carrillo al Mundial de Clubes con Al Hilal. Deseo: que no se caigan del póster el próximo año. Que Cueva llegue rápido a un acuerdo de salida en Santos, que Farfán recuperado empiece la pretemporada con Lokomotiv sin contratiempos. Y que Paolo Guerrero, nuestro ‘9’ vigente, se vaya a Boca Juniors. Su alegría no tiene que ser siempre brasileña.