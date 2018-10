Universidad de Chile vs. Universidad Católica: Aued recibió rodillazo de Espinoza y terminó ensangrentado El volante Luciano Aued fue golpeado, de manera casual a interpretación del árbitro, por el mediocampista Gonzalo Espinoza en el marco del cotejo entre Universidad de Chile vs. Universidad Católica en el clásico universitario del fútbol chileno

Universidad de Chile vs. Universidad Católica: Aued recibió rodillazo de Espinoza y terminó ensangrentado | VIDEO. (Video: CDF Premium / Foto: Captura de pantalla)