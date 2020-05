La noche del último lunes, Universitario comunicó que llegó a un acuerdo con el plantel respecto al tema de sueldos, con lo que evitó que se llegue a la suspensión perfecta de labores, algo que había sido anunciado por la administración crema hace unas semanas. Luego de negociaciones directas entre Carlos Moreno y un representante del primer equipo llegaron a buen puerto, aunque decidieron no hacer público los términos del acuerdo.

Cada semana sucede algo en Universitario. Cada día, en realidad. La semana pasada fue la multa impuesta por la Comisión de Licencias la que llegó a las oficinas del cuadro de Ate. Incumplimiento con algunos pagos hicieron que los cremas recibieran una multa de 2,5 UIT como sanción, además de tener que cumplir con las obligaciones por las cuales fueron sancionados.

Según el comunicado que la propia administración publicó, ya pagaron lo que se tenía pendiente a la FPF por el 10% de los derechos de televisión –tanto lo que se debía del 2019 como la de febrero de este año- así como pagar la cuota sindical a Agremiados. Sin embargo, quedó pendiente un punto: el pago a remuneraciones y AFP a 53 empleados.

Comunicado a la opinión pública en relación a las sanciones impuestas por la Comisión de Licencias de la FPF.

La respuesta del club fue que no pueden acceder a la planilla electrónica, ya que no tienen la clave SOL de la Sunat para acceder a ella, y con la cual pueden revisar el estado de cada trabajador del club y cumplir con sus pagos.

Con esto, mientras que la administración no pueda acceder a estos documentos, no podrán pagar lo requerido por la Comisión de Licencias de estos 53 trabajadores, según explicó la administración. El problema para acceder a una nueva clave SOL es que uno de los requerimientos de la Sunat es que la administración esté inscrita en Registros Públicos, algo que Carlos Moreno aún no logra completar.

Moreno presentó en febrero la documentación para el proceso pero Registros Públicos observó la presentación a inicios de marzo ante la falta de la copia certificada del acuerdo de la Junta de Acreedores. Luego, cuando regularizó el trámite, empezó la cuarentena por el coronavirus y aún no ha podido terminar el proceso.

El actual administrador del club está imposibilitado de acceder al acervo documentario, y por tanto la deuda con esos 53 trabajadores sigue abierta, lo que a ojos de la Comisión de Licencias puede llevar a “sanciones más drásticas”, donde se destaca la pérdida de puntos. “Al no tener acceso a la clave SOL estamos reconstruyendo la planilla del club", explicó Moreno la semana pasada.

El no reconocimiento ante Registros Públicos fue tomado por los jugadores, hace dos semanas, para desconocer a Carlos Moreno como administrador, luego de que este anunciara la aplicación de la suspensión perfecta de labores. Sin embargo, según explicó el mismo administrador, él es reconocido por la Junta de Acreedores y es el encargado de llevar las riendas del club.

El plantel crema, al menos por ahora, ha confiado en los acuerdos con Moreno. El problema es que cada semana aparecen nuevos conflictos en la 'U'.

