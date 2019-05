Universitario: las claves para entender el momento del equipo de Nicolás Córdova | VIDEO

Lo que pasó con Universitario el último domingo era un presagio cantado. Un desenlace que no sorprende pero que ha dejado una herida profunda en el orgullo del hincha merengue. Vallejo, que a lo largo del torneo no había ganado de visita, tuvo la fórmula perfecta para dejar en ridículo a los cremas y goleó 4-0 en el Monumental.

La ‘U’ no jugó en una ciudad de altura o fuera de casa. La catástrofe tuvo como epicentro en Ate. Esta vez no hay lugar para las excusas, el resultado fue justo y no hay ninguna estadística –como pasó en anteriores partidos- que salve a Nicolás Córdova.

No vamos a negar que Córdova ha cambiado muchas cosas en la interna del club para bien. Sin embargo, esto no ha servido para que el equipo mejore dentro del campo de juego.

-Sin ideas-

¿A qué juega Universitario? Esa es la pregunta que todos se hacen. El año pasado la situación era crítica y no importaba el juego. Los cremas tenían que sumar y sumar para salvar la categoría, y se logró.

Pero esta temporada las cosas debieron ser distintas. Se debió dar un paso al frente futbolísticamente hablando. Desde la llegada de Nicolás Córdova, el conjunto merengue no ha demostrado una idea sólida de juego. No es posible que el trabajo de la semana sea lanzar balones a los extremos y que ellos resuelvan los partidos o que un solitario Germán Denis encuentre un balón en el área como única posibilidad de anotar. Tampoco es creíble que una de las indicaciones sea que los 10 en cancha corran sin rumbo. No hay un patrón de juego que pueda distinguir al equipo de Córdova, salvo el repetitivo pelotazo largo para que individualidades como Alejandro Hohberg resuelvan todo.

En 12 fechas la ‘U’ nunca tuvo un partido redondo. A lo mucho concretó 45 minutos de buen juego y luego se fue cayendo. Los encuentros que ganó sirvieron para tapar el mal nivel mostrado. Fueron solo un paliativo, no el remedio.

César Vallejo pasó por encima a Universitario de Deportes y lo vapuleó por 4-0 por la jornada 12° del Apertura de la Liga 1 en el estadio Monumental de Ate (Video: Gol Perú)

-Equipo desordenado-

A inicio de temporada, Córdova reconoció que su equipo no jugaba como él quería. El Apertura ya entró en su recta final y todo sigue igual. La ‘U’ no encuentra un equilibrio. Hay un desorden total en todas las líneas.

En el intento de que todos marquen se genera el caos en el conjunto merengue porque hay jugadores que no se sienten cómodos con esa idea. Por ejemplo, les da a Alberto Quintero y Nelson Cabanillas un trabajo defensivo por las bandas y con esto saca la peor versión de ambos futbolistas que no sienten esa posición.

Universitario no tiene un jugador que le ponga pausa al juego o que nutra con pases a los de arriba. No tiene un cerebro que haga jugar al equipo, que imponga el ritmo del juego. Pero mientras Córdova se mantenga con esa misma estrategia, quizás, todo seguirá igual.

-Malas decisiones-

Córdova se quedó en Universitario y mantuvo una base del año pasado. Dejó ir a algunos jugadores y trajo refuerzos. No llegaron todos los que pidió, pero la administración cumplió hasta donde pudo. Si acertó con el fichaje de Alejandro Hohberg, una de las malas elecciones del estratega fue aceptar la contratación del central Guillermo Rodríguez. El rendimiento del uruguayo en la zaga ha sido muy pobre.

La ‘U’ necesitaba un jugador que marque la diferencia en la defensa y al charrúa se le nota lento, falto de ritmo. Se lo ve perdido en el campo pese a la experiencia que tiene. Solo era cuestión de analizar quién llegaba a Ate: el central en el 2018 solo jugó 7 partidos y venía con un historial grande de lesiones. El resultado hasta ahora nos dice que se invirtió en un jugador de 35 años para que sea suplente.

Nicolás Córdova tiene 17 triunfos con Universitario. (Video: Movistar Deportes - Foto: GEC).

-Lejos del Apertura-

"Una derrota de esta magnitud pareciera que fuese crítica pero a pesar de todo lo malo, estamos terceros. Esto se saca adelante solamente con trabajo, no hay pócimas mágicas", dijo el técnico tras caer ante Vallejo.

Es cierto, Universitario marcha dentro de los primeros puestos, pero está a 11 puntos del líder Binacional y solo restan 5 fechas para que termine el Apertura. Los cremas ya no dependen de sí mismos para ganar esta primera etapa de la Liga 1. Además, con el nivel mostrado es poco probable que pueda sumar las 15 unidades que todavía están en juego. Eso es hoy una utopía.

La ‘U’ tenía la posibilidad perfecta para sacar ventaja en este torneo porque no disputó ningún torneo internacional como sí lo hicieron Cristal, Melgar y Alianza Lima. En el Clausura tendrá que enfrentar a estos equipos que ya no tendrán Libertadores o Sudamericana encima. Todo más difícil.

En total, Córdova dirigió 41 partidos, de los cuales ganó 17, empató 12 y perdió 12, consiguiendo el 51,22 % de los puntos. La historia de un club grande como la 'U' pelear siempre arriba. Los números del técnico chileno son una clara tendencia a la baja. En Ate se requiere ya un profundo cambio para salvar la temporada. Será un pecado de la directiva si no toma las decisiones correctas ahora.