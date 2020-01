En su primer encuentro oficial de carácter amistoso del 2020, el Universitario de Deportes del uruguayo Gregorio Pérez aprobó el examen. ¿La razón? más allá del triunfo 2-1 ante Huracán, de lo importante que es ganar para agarrar confianza rápido, y de las pinzas con las que se debe tomar el primer partido con público para ir soltando piernas, los cremas mostraron más virtudes que defectos en los 90 minutos jugados en San Juan.

Es cierto que sería muy apresurado basarnos en el duelo ante el ‘Globo’ para asegurar con qué 'U' nos encontraremos durante la temporada, sin embargo, el equipo de ‘Goyo’ ya dio algunas pistas de lo que pretende dentro del campo de juego. Y, por supuesto, también dio señales de algunos problemas futbolísticos con los que tendrá que lidiar el entrenador charrúa como primera tarea inmediata. Al cuadro estudiantil le quedan apenas ocho días para medirse ante Carabobo en la Fase 1 de la Copa Libertadores. Por ello, a continuación, hacemos un repaso de cuatro conclusiones que dejó el debut de esta nueva versión merengue en este año.

Sistema táctico aparentemente definido

Así como lo hizo en Independiente Santa Fe de Colombia, el último club que le tocó dirigir, el ‘Maestro’ Pérez volverá a apostar por un sistema táctico 4-3-3. Además, fue el mismo que utilizó los primeros amistosos

del año ante Safap y San Martín. Con Armando Alfageme como el volante enfocado netamente en labores defensivas, y con dos volantes interiores a su costado con trabajo mixto, como lo fueron Gerson Barreto y Rafael Guarderas, así se paró la primera línea de volantes ante Huracán. Aunque nadie puede negar que estos dos últimos técnicamente están más para jugar que para dedicarse a quitar balones, en el primer partido se pusieron el overol y cumplieron.

Se ha hecho muy hincapié en que estos tres mediocampistas son prácticamente los que alineó Ángel Comizzo en su momento. No obstante, el principal cambio a la vista radica en la actitud de Barreto y Guarderas. Alfageme ya no se vio tan desprotegido en el medio como era una constante con el ‘Indio’ en el banquillo. Estos dos mostraron más agresividad para la marca, ocuparon mejor los espacios y arroparon mejor a Armando. Eso sí, queda pendiente tener un mejor sentido de ubicación. A veces dejaron mucho terreno libre entre la defensa y su posición de volantes. Arriba se seguirá jugando con dos extremos y un 9 definido.

Millán deberá adaptarse al equipo y no viceversa

Ante Huracán, Millán no tuvo un gran debut. (Foto: GEC)

Una de las grandes expectativas que tenía el hincha crema era ver por primera vez al colombiano Donald Millán en acción. Pero, para eso tuvo que esperar hasta el comienzo del segundo tiempo. El ex Binacional fue ubicado en una posición que, si bien no le es desconocida, estamos casi todos de acuerdo en que no su puesto ideal: jugó de volante interior por derecha.

Allí, el ‘cafetero’ pasó inadvertido con y sin el esférico. Le costó una barbaridad ingresar en la dinámica del partido y tuvo muy poca posesión del balón. Todos pensábamos que el técnico crema podía pasar a jugar con un 4-2-3-1 para que el colombiano se acomode de ’10′, que es donde más rindió en nuestro país, pero al final esto no se dio. Tan incómodo se sintió Millán que, por momentos, por su propia naturaleza futbolística se corrió hacia al medio para vincularse más en el juego y con la pelota. Gregorio tendrá que tener la sapiencia de sacarle provecho al que quizá es futbolista con mejor pie de su plantel, pero sin sacrificar su idea madre. Tremendo problema que tendrá que resolver.

La ‘U’ no tiene un buen ‘9’, tiene dos

El uruguayo Dos Santos fue la gran figura de Universitario ante Huracán. (Foto: AP)

Uno de los grandes problemas que tuvo la ‘U’ de Comizzo fue la falta de gol. En aquel entonces, nunca pudo encontrar soluciones en el juvenil Anthony Osorio y, siendo justos, tampoco es que tenía muchas piezas de recambio para tener un ‘9’ ideal, sobre todo después de la partida de Germán Denis al fútbol italiano. Ahora el panorama luce distinto para ‘Goyo’.

En los primeros 45′, sin lugar a duda, la gran figura del encuentro fue el uruguayo Jonathan Dos Santos. El atacante mostró sus credenciales en un partido en el que no le llovieron pases gol ni servicios claros, pero este contexto le sirvió para demostrar que puede arreglárselas en situaciones complicadas. Con la buena técnica que tiene, supo sacar petróleo de las jugadas divididas: le daba el balón a uno de crema o, en el peor de los casos, provocaba faltas a favor. Fue rarísimo verlo perder en este tipo de jugadas ante los defensas rivales. Y tuvo la virtud de debutar con gol. Todo hace indicar que el ex Cerro Largo será un gran aporte en ofensiva.

Pero también vale destacar la labor de Alexander Succar, que justamente reemplazó a Dos Santos para la parte complementaria. Peleó, chocó, presionó la salida y, cuando tuvo que ser eficaz y no fallar, también lo fue. A priori, parece que a la ‘U’ esta vez no tendrá problemas con el gol.

Fútbol vertical y práctico

En su segundo partido amistoso, los cremas jugarán este jueves ante Boca Juniors. (Foto: AP)

Parece que esta nueva versión merengue no tendrá mayor romanticismo por tener más posesión del balón que el rival, como sí era una exigencia de Comizzo hacia los jugadores en la campaña pasada. Ante Huracán, penas la tenían los centrales o los volantes de primera línea, siempre buscaban ser verticales y jugar rápidamente, para los extremos o para Dos Santos.

Y, al menos en nombres, salvo Millán, que fue justamente al que más le costó trascender, Gregorio tiene los nombres para imponer ese estilo frontal: Quintero, Hohberg, Urruti (que se mostró impetuoso en el poco tiempo que estuvo y dio una buena asistencia), Santillán y el mismo Corzo por los laterales. Pero, como se dijo en los primeros párrafos, es muy pronto para hacer análisis exhaustivos.

El próximo rival de las cremas será Boca Juniors este jueves y, evidentemente, la exigencia subirá de nivel. Un bonito partido para jugarlo, pero un gran termómetro también para ver en donde están parados los cremas, sobre todo, pensando en el objetivo de clasificar a la zona de grupos de la Libertadores.